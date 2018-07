Als einer der Mitschöpfer des neuen physikalischen Weltbildes hat der theoretische Physiker Arnold Sommerfeld die genialen Entdeckungen Max Plancks und Albert Einsteins lange Zeit begleitet und schöpferisch weiterentwickelt. In seinem Münchener Hochschullehramt wandte er die Quantentheorie Max Plancks auf den Atombau an und vermochte von da aus mit Hilfe der Relativitätstheorie die Spektral! inien zu erklären (Hauptwerk: "Atombau und Spektrallinien ) Die "Sommerfeldkonstante" kehrt in der Theorie des Atombaus immer wieder. Es zeugt für Sommerfelds Bedeutung, daß die meisten theoretischen Physiker des In- und Auslandes, die in Deutschland studierten, ihn rum Lehrer wählten. Er starb dreiundachtzigjährig, geistig noch vollkommen rüstig, an den Folgen eines Verkehrsunfalls ti, fi,

