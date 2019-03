In einer Diktatur ist alles verboten, was nicht ausdrücklich erlaubt wird. In einer Demokratie ist alles erlaubt, was nicht ausdrücklich verboten wird. Immerhin, etwas ist also auch bei uns verboten. Bereits vor etwa einem Monat stellte Bonn eine Liste von 15 verfassungsfeindlichen Parteien auf, angefangen von der KPD bis zur Schwarzen Front. Die ersten Organisationen dieser Liste sind nun, zusammen mit der kommunistischen "Volksbefragung gegen die Remilitarisierung und für einen Friedensvertrag", in deutschen Ländern verboten worden. Die verfassungsmäßigen Demokraten haben im Kampf gegen den Radikalismus zum letzten Mittel gegriffen. Es ist ein gefährliches Gleis, auf das wir da geraten sind. Denn wohin führt die Fahrt? Wer ein Verbot durchsetzen will, muß auch mit einer Strafe drohen können. Wer aber die übliche Strafe, die Haft, gegen den politischen Gegner anwendet, der schafft automatisch den "politischen Häftling". Der Weg zum Konzentrationslager ist dann nicht mehr weit. Führt also die Fahrt der totalen Demokratie zum demokratischen Totalitarismus? Sie muß es nicht. Man kann den Feinden der Freiheit die Freiheit nehmen, ohne selbst zum Feind der Freiheit zu werden. Man sperre die Feinde der Freiheit nicht ein. Man weise sie aus in ein Land, wo es keine Freiheit gibt. Und wenn jenes Land den Tausch annimmt und uns die Freunde der Freiheit zurückschickt? Um so besser. C. J.