Wie außerordentlich scharf die Kontroverse zwischen den Landwirten und der Regierung geworden ist, schildert und begründet im folgenden Aufsatz Freiherr von Lüninck, der bis 1933 Präsident der Rheinischen Landwirtschaftskammer in Bonn war.

In den monatelangen Verhandlungen über die Grundrichtung der Wirtschaftspolitik hat sich auf Seiten der Landwirtschaft immer eindeutiger und klarer die Kernforderung herausgestellt: Anpassung des Preisgefüges der landwirtschaftlichen Erzeugnisse an die Preislage der gewerblichen Produkte. Auf diese Weise soll erreicht werden, daß der landwirtschaftliche Unternehmer seinen Arbeitern, einschließlich der mitarbeitenden Familienangehörigen, eine Arbeitsvergütung zahlen kann, die einigermaßen den entsprechenden gewerblichen Löhnen gleichkommt und daß dann für gut geleitete Betriebe – und wahrscheinlich nur für diese – eine Rentabilitätsmöglichkeit und die Grundlage organischer Produktionssteigerung bleibt. Es ist selbstverständlich, daß sich diese grundsätzliche Forderung – Agrarpreis entsprechend Industriepreis, "Landlohn gleich Stadtlohn – nicht unbedingt auf jedes Einzelerzeugnis, sondern auf das Gesamtpreisniveau bezieht und daß die Verwirklichung nicht mit einem Schlage, sondern durch ein zielbewußtes System verschiedener Maßnahmen schrittweise erfolgen sollte.

In einer Besprechung des Bundeskanzlers Dr. Adenauer im Beisein des Bundeswirtschaftsministers und Bundesernährungsministers mit den Vertretern der deutschen Landwirtschaft, am 17. Februar 1951 in Rhöndorf, erklärte der Bundeskanzler, und zwar nicht in improvisierter Rede, sondern, wie er selbst ausdrücklich hervorhob, auf Grund vorhergegangener gründlicher Überlegung und schriftlicher Fixierung wörtlich folgendes:

"Das landwirtschaftliche Preisniveau, das weitgehend durch innerwirtschaftliche und handelspolitische Maßnahmen beeinflußt werden kann, muß meiner Überzeugung nach in einer Parität zu den übrigen Preisen der deutschen Wirtschaft gehalten werden, insbesondere auch zu den Löhnen, und hier wiederum in erster Linie zu den landwirtschaftlichen Löhnen ... Im Hinblick auf die Bedeutung der Milch wirtschaft im Rähmen der gesamtwirtschaftlichen Produktion ist ein ausreichender Milchpreis von ausschlaggebender Bedeutung für die Sicherung der Rentabilität der Landwirtschaft, insbesondere der bäuerlichen Familienbetriebe. Die Bundesregierung wird alle geeigneten Maßnahmen treffen, um eine Preisentwicklung zu sichern, die den tatsächlichen Erzeugungskosten entspricht. Das ist schon deshalb notwendig, um die einheimische Fettproduktion zu steigern und die Auslandabhängigkeit zu mindern ..."

Die Tatsache, daß in den folgenden Monaten keinerlei wirksame Maßnahmen in Richtung der grundsätzlichen Forderung der Landwirtschaft und der Zusagen des Bundeskanzlers getroffen wurden, daß sogar in der für die bäuerliche Wirtschaft entscheidenden Frage des Werkmilchpreises durch die Subventionierung ausländischer Margarinerohstoffe die sonst marktmäßig gegebene Erhöhung des Butterpreises und damit des Milchpreises mit hohen Millionenbeträgen öffentlicher Mittel verhindert wurde, hat einen sehr sdarfen Konflikt hervorgerufen: Auf einer Massenversammlung von etwa 5000 Bauern in Landau ist am 23. April auf Vorschlag des Präsidiums des deutschen Bauernverbandes nachstehende Entschließung gefaßt worden:

"Die deutsche Landwirtschaft hat mit Vertrauen die Zusagen des Herrn Bundeskanzlers auf der Rhöndorf er Tagung am 17. Februar zur Kenntnis genommen. Sie hat in diesem Vertrauen, obwohl die Zusagen noch unerfüllt blieben, erhebliche Vorleistungen auf dem Gebiet der Landarbeiterlöhne gemacht. Wenn auch verständlich ist, daß solche Zusagen nicht von heute auf morgen verwirklicht werden können, so hätte die Landwirtschaft zumindest erwarten dürfen, daß spätestens zu Beginn der Frühjahrsbestellung Klarheit über den neuen agrarpolitischen Kurs der Bundesregierung geschaffen wurde. – Das ist nicht geschehen! Das am 11. April verkündete Wirtschaftsmemorandum der Bundesregierung läßt vielmehr jede Verwirklichung der Zusagen der Rhöndorfer Tagung vermissen. Weder ist darin die zugesagte echte Milchpreiserhöhung vorgesehen, noch ist etwas über die künftige Gestaltung des Butterpreises gesagt... Vor allem ist auch von einem Paritätspreissystem, zu dem sich der Herr Bundeskanzler in Rhöndorf ausdrücklich bekannt hat, in dem Memorandum an keiner Stelle die Rede, obwohl nur dadurch den in der Landwirtschaft tätigen Menschen der sozialgerechte Lohn ihrer Arbeit gesichert werden kann. – Die Bauern haben das Vertrauen in die Bereitschaft der Bundesregierung, auch ihren Lebensnotwendigkeiten gerecht zu werden, infolge dieser unverständlichen Haltung verloren... Wir wollen keine Beteuerungen und Sympathiekundgebungen mehr, wir verlangen Taten. – Sollte dieser Appell nicht in aller Kürze Erfolg haben, so müssen wir von den der Landwirtschaft verpflichteten Abgeordneten verlangen, ihrerseits die politischen Konsequenzen zu ziehen..."

Die nichtlandwirtschaftliche Bevölkerung wird durch diese Entwicklung überrascht sein. Es ist soviel über die landwirtschaftlichen Preise geredet worden, daß man im allgemeinen meint, es sei schon Entscheidendes geschehen. Tatsächlich ist der Kabinettsbeschluß über die Milchpreiserhöhung, der noch vom Bundesrat gebilligt werden muß, der erste theoretische Schritt zur Besserung. Für alle anderen Produkte der bäuerlichen Landwirtschaft mit Ausnahme der Schweine und in Zukunft des Brotgetreides, also insbesondere bei Kartoffeln, Rindvieh, Obst, Gemüse und Zuckerrüben, bleibt die Preislage erheblich hinter den gewerblichen Produkten, ja sogar hinter den Produktionskosten guter Betrübe zurück. Lüninck