läufige Regelung der Baulandbeschaffung“, den das Wohnungsbauministerium vorgelegt hatte, fand nicht die Zustimmung des Bundesrates, der mehr als die Hälfte des Entwurfes – sämtliche Verfahrensregelungen nämlich – herausgestrichen hat.

Der Gesetzentwurf soll die Enteignung von Grundstücken für Wohnbauten, für die Neuordnung bombenzerstörter Stadtbezirke und zur Bereitstellung von Gelände für öffentliche Gebäude und Verkehrsflächen in Neubaubezirken ermöglichen. Der Bundesrat bezweckt mit seiner Änderung des Regierungsentwurfes, die Durchführung der Enteignung den Ländern vorzubehalten. Praktisch läuft das darauf hinaus, daß die Enteignung nach den Aufbaugesetzen der Länder und nicht bundeseinheitlich durchgeführt werden wird. Eine unerträgliche Rechtszerplitterung würde nicht ausbleiben.

Die Enteignung soll, nach dem Gesetz, erfolgen gegen eine Entschädigung, der der Einheitswert zugrunde zu legen ist. Der Bundesrat will die Entschädigung nach oben begrenzen, nach unten jedoch dem Ermessen der Enteignungsbehörde freie Hand lassen. Die Entschädigung soll auch natural durch Hingabe von Ersatzland erfolgen können. Sehr bedenklich ist der Vorschlag des Bundesrates: „Die Entschädigung kann in wiederkehrenden Leistungen oder in Teilzahlungen festgesetzt werden –“ und die Möglichkeit, auf dem Wege der Enteignung Erbbaurechte zu begründen.

Unklar bleibt, wie der Bundesrat, das Baulandgesetz in Einklang mit dem Grundgesetz bringen will, nachdem er mit den Verfahrensvorschriften im Regierungsentwurf auch den § 28 (Einspruch gegen die Entscheidung der Enteignungsbehörde auf dem ordentlichen Rechtswege) gestrichen hat.

Die Enteignung von Boden zur Beschaffung von Bauland wird von allen beteiligten Kreisen grundsätzlich bejaht. Die Vorschläge des Bundesrates jedoch schießen weit über das Ziel hinaus in Anbetracht dessen, daß keine Baulandverknappung für den Wohnungsbau besteht. Tatsache ist vielmehr, daß gegenwärtig allein für 2 1/2Millionen Wohnungen Trümmergelände an aufgeschlossenen Straßenzügen verfügbar ist. Auch besteht keine Gefahr, daß die Preise für Bauland den Wohnungsbau in irgendeiner Weise behindern.

Der Düsseldorfer Stadtplaner Prof. Bodenberichtete kürzlich, daß in Düsseldorf die Bodenpreise in der Innenstadt im Jahre 1936 durchschnitt! ich auf der halben Höhe der Preise von 1913 lagen. Gegenwärtig würden diese 1936er Stopp-Preise bei Bodenverkäufen in der Innenstadt noch unterschritten.

In bedenklichem Umfang wird im Baulandgesetzentwurf des Bundesrates dem Ermessen der Enteignungsbehörde Raum gegeben. Die Formulierungen sind im übrigen so vage, daß die Enteignungsmöglichkeiten praktisch unbegrenzt sind. Er öffnet Tür und Tor zu einer planwirtschaftlichen Verteilung und Bewertung von Grundstücken und könnte ausgenutzt werden zur Aufspeicherung von Gelände durch die öffentliche Hand. Schutzbestimmungen für den Baulandbedarf der Industrie fehlen, was sich bedenklich auswirken kann, vor allem für die standortgebundenen Betriebe Der Entwurf gewährleistet eine gerechte Entschädigung nicht. Er ist geeignet, den Zwangskauf zur Regel und den normalen Grundstückskauf zur Ausnahme, zu machen. A. H.