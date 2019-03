Biographien auf die Bühne zu bringen, ist noch selten geglückt. Auch Herbert Ertl, Sohn des Wiener Romanciers Emil Ertl, mußte dem dazu noch örtlich wie zeitlich sehr bewegten Leben seiner Heldin, der idealistischen Friedenskämpferin "Bertha Suttner" (der zu Ehren der Friedens-Nobelpreis gegründet und der er auch 1905 verliehen wurde), manche Bühnenerfordernisse vorenthalten. Es wurde, wie er selbst ehrlich eingesteht, ein "Lebensbild in Stationen". Es fehlt also die dramatische Logik und Spannung, aber es wurden schöne, im unerbittlich-selbstlosen Glauben der Heldin erhobene Szenen, deren Farbe durch den wechselnden Ort – von Brünn über Wien, Paris, Tiflis, Berlin und den Haag nach Wien zurück –, deren bindende Idee durch die Gewißheit lebendig wurde, daß Bertha Suttners literarischem Ruf "Die Waffen nieder!" nachgelebt werden muß, um ihn der Verwirklichung näher zu bringen. (Felix Dahn wird allerdings nicht der letzte sein, der ihn mit der Entgegnung "Die Waffen hoch!" erwiderte.) Rudolf Steinbock hat das sauber gezimmerte, ohne billige Schwarz-Weiß-Manier auskommende Stück mit hervorragenden Kräften seines Theaters in der Josefstadt atmosphärisch dicht gestaltet.

Daß dieses hervorragende Wiener Ensemble auch über andere Töne verfügt, bewies es wenige Tage später in einer zweiten Uraufführung: dem leicht "schwankenden" Lustspiel "Armer Liebling" von Paul Barnett in dem nicht gerade logisch, aber frühlingshaft-unterhaltend über Liebe, Treue und Eifersucht philosophiert wird, um nachzuweisen, daß die Menschen doch manchmal liebenswerter – sind als es Schopenhauers fortpflanzungstheorie will. HR