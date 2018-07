Eine der wirtschaftlichen Behinderungen nach der deutschen Kapitulation war das von den Besatzungsmächten ausgesprochene Verbot, deutsche Transporte vom oder ins Ausland selbst versichern zu dürfen. Die Folge war nicht nur eine bedeutende Schmälerung unseres Devisenaufkommen und unserer ganzen finanziellen Fundierung, sondern auch eine starke Entwöhnung unserer Wirtschaft von der Form cif zu versichern, die noch jetzt nach Aufhebung des erwähnten Verbots fortwirkt. Die starken wirtschaftlichen und politischen Spannungen führten vielfach zu der Überlegung, lieber fob zu exportieren als cif-Angebote zu machen und dafür z. B. das Risiko einer anderen Preisentwicklung auf dem Frachtenmarkt, als der Kalkulation zugrunde lag, sowie Mehrarbeit auf sich zu nehmen.

So zeigt sich heute in der Praxis das Bild, daß am liebsten fob verkauft wird und daß vor allem die vielen Firmen, die sich neu dem Exportgeschäft zuwenden,, kein cif-Angebot abgeben, auch wenn die Möglichkeit eines solchen Abschlusses durchaus besteht oder teilweise sogar der Wunsch danach von dem ausländischen Kunden geäußert wird. Die normale Folge ist, daß Frachten und Versicherungen in ausländische Hände gehen und der geldliche Mehrbetrag, der sich sonst für uns ergeben würde, nunmehr der deutschen Volkswirtschaft verlorengeht. Wenn man sich überlegt, daß Frachten, Versicherungen und Nebenkosten je nach Wert, Gewicht und Volumen der Sendungen, etwa 15 bis 40 v. H. des reinen Warenrechnungsbetrages ausmachen, so sieht man die Nachteile dieses Verfahrens.

Nimmt man an, daß der Devisenmehrerlös bei cif-Exporten im Durchschnitt bei 20 v. H. liegt, und daß es gelänge, durch entscheidende Einflußnahme auf die Exportwirtschaft große eif-Mehrabschlüsse zu erreichen – gesetzt den Fall, 40 v. H. aller Exporte könnten zusätzlich zu dem bisherigen Anteil cif verkauft werden – so wäre das Devisenmehraufkommen hieraus theoretisch ganz roh gesehen 8 v. H. Ein solcher Anteil wäre für die Schließung der Dollarlücke nicht ohne Gewicht. Mit umgekehrten Vorzeichen würde das gleiche beim Import gelten. Besonders be-– achtenswert ist, daß dieses Devisenmehraufkommen durch cif- an Stelle fob-Exporte keine wesentlichen Rohstoff- oder Vorimporte erfordert.

Es verbleibt außerdem die Möglichkeit, von dem Mehrerlös cif gegenüber fob dem Exporteur den Devisenbonus von 20 v. H. weiter zu gewähren, evtl. teilweise zweckgebunden. Dies würde keine zusätzliche Inanspruchnahme von Devisen bedeuten, denn der Bonus wäre ja nur ein Teil des Mehraufkommens; 80 v. H. verbleiben zusätzlich der Bewirtschaftung. Weil der Exporteur mit seinem Bemühen um cif-Verkäufe mehr Riskio und höhere Kosten zugunsten der Volkswirtschaft übernehmen würde, erscheint es auch richtig, ihn hierfür zu entschädigen oder an diesen Kosten die ganze Volkswirtschaft teilnehmen zu lassen.’ Dies könnte dadurch erfolgen, daß auf den Devisenmehrerlös eine höhere Umsatzsteuerrückvergütung gewährt wird, z. B. 6 v. H. statt bisher 3 v. H. Sehr förderlich dürften sich dem gedachten Ziel auch die angedeuteten Absichten der Regierung erweisen, eine Art Exportkreditversicherung nach einem in England gut bewährten Muster einzurichten. Zugrunde liegt der Gedanke, das Risiko der Schwankungen, politischer und wirtschaftlicher Art dem Exporteur weitgehend abzunehmen. A. G.