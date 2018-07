Als ich die Augen öffne, ist schon heller Tag. Ein Wärter steht am Fußende des Strohsackes. Er hat mich aufgeweckt: „Donnerwetter, Sie haben trotzdem gut geschlafen! Ziehen Sie sich an, schnell, Sie kommen in Nummer 49.“ Der Gefängniswärter öffnet die Tür der Zelle 49, betrachtet alles wie ein Empfangschef, zieht die Kette der Wasserspülung, „funktioniert, Sie haben Glück“! Das ist das richtige Wort! Diese Zelle liegt auf der Südseite, die Fensterscheibe ist heil, es sieht weniger trostlos aus, man friert weniger. An der Schwelle dreht sich der Wächter um – keine Reklamationen, alles in Ordnung? Gut, dann richten Sie sich ein. – Mich einrichten? Warum nicht? Flüchtige Aufenthalte, darin kenne ich mich aus. Sieben Jahre Militär, fünfundzwanzig Jahre Reportagen hatten genügt, um aus mir einen vollendeten Nomaden zu machen. Irgendwo ankommen, auspacken, einpacken mein ganzes Leben lang habe ich nichts anderes getan.

Neben meiner Zellentür steht ein langer Tisch, auf dem die Familienpakete verteilt werden. Von morgens bis abends steht man dort Schlange, sämtliche Gefängnisinsassen kommen dort vorüber. Hände strecken sich mir entgegen unter dem freiwillig unaufmerksamen Blick des wachhabenden Gendarmen. Das sind während vierzehn Tagen, abgesehen von den Besuchen meiner Anwälte und des Gefängnisgeistlichen, die kleinen Ereignisse im Leben eines zum Tode Verurteilten. Man muß sich bescheiden. Sie tragen dazu bei, die so rar zugemessenen Tage zu verkürzen. Man findet darin beinahe noch eine Lebensberechtigung, so entwickelt, ist bei den Menschen die Fähigkeit der Anpassung und die Macht der Gewohnheit ...

Meine Tür wird aufgeschlossen. Drei Besucher nacheinander. Meine Anwälte. Schweigend reicht man sich die Hände. Sie scheinen sehr bewegt. Zum erstenmal sehen sie mich in der Zuchthauskleidung mit den Ketten an den Fußgelenken. Es muß schon einen gewissen Eindruck machen, wenn man seinen Klienten, der dazu noch ein alter Freund ist, in diesem Aufzug antrifft. Sie schweigen. Mit jener verlegenen Miene von Menschen, die am liebsten woanders wären. Aber der Beruf hat seine Pflichten. MeineLaune überrascht sie. Ohne Zweifel halten sie meine Stimmung für Sorglosigkeit. Sie vermuten, daß ich nicht an die Hinrichtung glaube. Der wahre Grund entgeht ihnen, er besteht einfach darin, daß ihre Erschütterung später erfolgte als meine. Was ich in der vergangenen Nacht aus mir herausgerissen hatte, tragen sie noch auf dem Herzen. Von dem Weg, den ich zurückgelegt hatte, diesem nächtlichen Kalvarienweg, der mich zur Bereitschaft führte, können sie sich keine Vorstellung machen. Wie könnte ich ihnen auch begreiflich machen, daß nach Stunden der Angst, wie ich sie durchlebte, der Schmerz überwunden und die Furcht für immer besiegt werden kann. Ihr Klient, den sie jetzt wiederfinden, frierend in seinen Lumpen, ist der gleiche Mann, den sie früher als selbstsicher, hochmütig gekannt hatten, absolut der gleiche. Die Natur hat wieder ihre Rechte erhalten. Ich möchte sie beruhigen. Le Roy, einer meiner Anwälte, hat Tränen in den Augen, er wendet den Kopf. Michaud versucht, Haltung zu bewahren und bietet mir Feuer an. Nand entschließt sich endlich, er räuspert sich und zwingt sich zu einem gelassenen Ton. „Wir kamen nicht, um uns Komplimente zu holen.“ „Trotzdem, ihr wart großartig.“ Es ist wahr, sie haben sich mit ihren ganzen Herzen eingesetzt. Ich wurde verteidigt, wie ich es mir erträumt hatte, ohne unnötige Effekthascherei, ohne eine Spur von Sentimentalität. Weder meine Ideen noch meine Schriften verleugnend, forderten sie Freispruch oder Erschießen. So hatte ich es von ihnen verlangt. „Nichts zu machen“, sage ich zu ihnen. „Todesurteil.“ Wie konnte man auch damit rechnen, daß aller Ansturm von Intelligenz und Mut an einem im voraus feststehenden Urteil etwas hätte ändern können. „Das Stück ist noch nicht zu Ende gespielt“, sagt Nand, „noch bleiben uns zwei Akte.“ „Ja, das Gebet und das Hinrichtungskommando, wie in Tosca.“ „Nein“, fährt ruhig Leroy fort, „der Einspruch und das Gnadengesuch. Man muß alles versuchen. Für den Einspruch haben wir Möglichkeiten, für das Gnadengesuch bleiben uns alle Chancen.“ „Glück, Glück, das höre ich heute den ganzen Tag.“ Ich erzähle ihnen die Geschichte von der Wasserspülung. Das lenkt das Gespräch ab. Alle sitzen auf dem Strohsack, wir rauchen und plaudern wie in einer Bar oder in einem Salon. Sie berichten mir über die Bemerkungen, die während meiner Verhandlung im Gerichtssaal gemacht wurden. Ich frage: „Haben Sie keine Zeitungen, kann ich keine bekommen?“ Sie werfen sich Blicke zu. Schließlich zieht Michaud einige Zeitungen aus seiner Aktentasche hervor und reicht sie mir bedauernd mit einem Blick, als ob er sagen wollte: „Ich hätte sie dir nicht gegeben, aber ...“

Ich zucke die Achseln: „Glaubt ihr, daß mich das erschrecken könnte?“ Die Tür wird aufgemacht, ein militärischer Gruß: „Meine Herren, es ist Mittag.“ Händeschütteln, man verabschiedet sich: „Bis nach den Feiertagen...“

Jeden Tag zum Wecken wird die Tür aufgerissen. Fahles Licht fällt durch das Fenster und kündet den kommenden Tag. Die Kälte wird empfindlich. Unbeholfen, steif, behindert durch die Ketten steht der Verurteilte von seinem Lager auf, schlürft zur Tür, nimmt seine Kleider. Ein neuer Tag! Die meisten von uns gehen unaufhörlich in ihren Zellen hin und her, wie hypnotisiert vom Klang der nachschleppenden Ketten, andere bleiben auf den Strohsäcken liegen, rauchen, warten auf den ersten Besuch. Meistens erscheint der Gefängnisgeistliche als erster.

An diesem Neujahrsmorgen herrscht entsetzliche Kälte. Zusammengekauert in meinem Schlafsack versuche ich, aus dem Gedächtnis mein Testament wieder zusammenzusetzen, dessen Niederschrift ich am Vorabend in kleine Fetzen zerrissen hatte. Dieses Testament wollte ich an die Schriftsteller richten, meine Kollegen. Ich formulierte in Gedanken den Text, holte meinen Bleistift, mein Heft, meine Handschuhe, meinen Schemel. In weniger als einer Stunde hatte ich es geschrieben. Ich wollte es durchlesen; da öffnete sich die Tür ... Von einem Aufseher begleitet, erschienen meine Verteidiger. Sie hatten einen Kollegen vom Berufungsgericht mitgebracht, der dort in Kürze meine Berufung vertreten sollte. Wie immer, wenn Juristen zusammen sind, floß die Beredsamkeit in großen Strömen. Endlich fragte Leroy, einer meiner Anwälte: „Wollen Sie nicht an de Gaulle schreiben?“ – „An wen?“ – „An den Staatschef.“ – „Nein.“ – „Warum den nicht?“ – „Mangels geeigneter Ausdrucks weise.“ – „Wie bitte?“ – „Ich weiß nicht, wie ich’s machen soll ... Ich kann weder bitten noch Bittgesuche verfassen.“ – „Es ist keine Schande, ein Gnadengesuch abzufassen.“ Ein kurzes Schweigen. Dann sagte ich: „Um offen zu sprechen, ich glaube weder an die Begnadigung noch an den Erfolg einer Berufung. Die Leute wollen meinen Kopf. Mögen sie ihn holen. Mein Leben zählt wenig, viel weniger als – mein Testament.“