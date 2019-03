Inhalt Seite 1 — "Das wär’ bei Hitler nicht passiert..." Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Jan Molitor

Niederneisen rüstet sich für den sechsten Mai, den Wahltag. Die Redner der Parteien ziehen von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf. Nicht in der Hauptstadt, nicht in Hannover, sondern in den kleinen Städten, in den Dörfern schlägt gelegentlich eine Welle politischer Erregung hoch. Remer spricht, der Führer der SRP, oder Doris, dem die Anhänger nachrühmen, er sei ein fast so guter Propagandist wie Dr. Goebbels. Oder es spricht ein SRP-Redner namens Kewer, der die militärische Sprache beherrscht und in einem Dorf bei Stade folgenden Satz ausrief: "Die Leute in Bonn sind auf die Abgeordnetensitze gerobbt und auf die Ministersessel gekrochen." Das war sehr bildhaft ausgedrückt, und den Zuhörern hat’s gefallen, besonders den Frauen, die auch bei dieser radikalen Versammlung in der Mehrzahl waren. "Was heute passiert, das wär’ bei Hitler nicht passiert", rief der Vorkämpfer Remers aus. Und überhaupt: Neunzig Prozent von des Führers Ideen seien gut gewesen und über die restlichen zehn Prozent ließe sich ja reden ... Und außerdem: Sei es früher nicht allen Deutschen besser ergangen? Viele Zuhörer nickten. Die hohen Steuern! Die Flüchtlinge! – Das Gespräch im Dorfkrug hinterher enthielt freilich nicht mehr viel politischen Schwung.

Auf den Spuren der rechtsradikalen "Bewegung" bin ich kreuz und quer durch Niedersachsen gefahren. Und hier eine Erfahrung: Es genügt nicht, die Angehörigen all dieser Gruppen einfach als "Nazis" mit einer Handbewegung abzutun, mögen sie nun in Remers "Sozialistischer Reichspartei" (SRP) oder in Gerekes "Deutscher Sozialistischer Partei" (DSP) organisiert oder in der "Deutschen Reichspartei", der "Deutschen Rechtspartei", in der "Deutschen Gemeinschaft" (DG) oder gar in der "Niedersächsischen Deutschen Arbeiter-Partei" (NSDAP) tätig sein. Es ist auf jeden Fall nötig, sich ernsthaft mit ihnen zu beschäftigen, ohne ihren Schlagworten andere Schlagworte entgegenzusetzen.

"Worin besteht die Ähnlichkeit der SRP-Organisation mit der der einstigen Nazis?" so fragte ich einen DP-Mann in Stade. – "Hier in Stade", erwiderte er, "ist ein Mann gesucht worden, der ein früherer Offizier und womöglich nicht älter als 35 Jahre sein dürfte: der sollte einen Saalschutz, eine Schutzstaffel, bilden. Und es wurde eine ,robuste‘ Frau gesucht, die in der Lage sei, eine ‚Frauenschaft‘ aufzubauen. Beide Typen wurden gesucht, aber nicht gefunden. Doch weiter: Bei der letzten SRP-Versammlung wurde der ,Badenweiler‘ gespielt, Hitlers Leib- und Magenmarsch. Der SRP-Redner zog. mit einer kleinen Garde ein: mit jungen Männern in Schaftstiefeln und Windjacken. Sie sollten für Ruhe sorgen, anders gesagt: sie sollten eine Diskussion verhindern..." Der DP-Mann sagte: "Wir von der ‚Deutschen Partei‘ sind es hier hauptsächlich, die den Kampf gegen die Remer-Leute führen müssen. ‚Seid ihr nicht national?‘ rufen sie zurück, vor allem diejenigen, von denen wir annahmen, sie würden zu uns stehen. ‚Und ihr wollt gute Deutsche sein?‘ Soweit sie aus Gutgläubigkeit hinter Reiner dreinlaufen, verwechseln sie zwei Begriffe, die in Deutschland leicht verwechselt werden: Die Begriffe ,konservativ’ und ,reaktionär‘. Die SRP-Leute sind die Reaktionären." – "Muß man sie verbieten?" – "Man muß sie verbieten! Sie richten Unheil an!"

In Celle, seiner Geburtsstadt, hatte gerade Innenminister Dr. Lehr gegen die SRP-Organisationen gesprochen, und der Bericht seiner Rede – in anderen Zeitungen auf der ersten Seite lesbar – war in der "Cellerschen Zeitung" an viel bescheidenerer Stelle, im Innern des Blattes, aufgemacht. Anderen Tages sollte zur Abwechselung Frau Dieterle eine Versammlung abhalten, – Frage an einen SPD-Mann: "Wer ist Frau Dieterle?" – "Frau Dieterle, eine kleine lebhafte Person mit betont ,deutscher Frisur‘ war es, die nach der Aufführung des Zuckmayerschen Stückes Gesang im Eeuerofen‘ das Kriegerdenkmal vorm Schloß in Trauerfarben hüllte. Sie kämpft in Protestkundgebungen dafür, daß die Rotjacken aus Landsberg freigelassen werden und sagte: ‚Alle deutschen Frauen müssen schwarze Kleider anlegen und vor den Ehrenmälern der Gefallenen Kränze niederlegen, wenn die Rotjacken hingerichtet werden.‘ Neulich sammelte Frau Dieterle Geld, um als Fürsprecherin der Verurteilten von Landsberg zu Frau McCloy zu fahren. Über diesen Besuch gibt ein Brief Auskunft, in dem Frau Dr. Hilde Miedel aus Bad Homburg, die zufällig auch zugegen war, ihren Eindruck schildert: ‚Wir beiden Deutschen (es war noch die Auslandskorrespondentin für Flüchtlingsfragen zugegen) schämten uns in Grund und Boden. Frau McCloy war am Ende ihrer Kraft ... Frau Dieterle "hingegen vergoß Tränen der Wut, sprach uns beiden das Attribut ‚deutsche Frau‘ ab und bezeichnete uns als Judenknechte, weil wir ihre antisemitischen Ergüsse nicht unwidersprochen ließen...‘ Soweit der Brief der Frau Miedel. Was Frau Dieterle betrifft, so war sie es auch, die dafür sorgte, daß in Celle die Schaufenster der Geschäfte, in denen Zuckmayers Textbücher und die Photos der Schauspieler des Stückes ‚Gesang im Feuerofen’ ausgestellt waren, mit schwarzer Farbe beschmiert wurden..." – "Angehörige der Remer-Partei?" – "Da fragen Sie noch?"

"Kennen Sie das Wort vom ‚Geist von Celle‘? Kennen Sie auch die Version, daß die Menschen Niedersachsens anfällig seien für eigenständigniedersächsische Ideen?" – "Sie sprechen von der "Deutschen Partei’? Sie ist unsere Gegnerin im Wahlkampf, aber ich würde mich schämen, zu sagen, daß diese Partei nicht entschlossen sei, die Demokratie zu verteidigen! Die DP hat Kräfte an die SRP verloren: das waren die Nicht-Demokraten, die Anti-Demokraten in ihren Reihen. Nichts wäre falscher, als von einer niedersächsischen Atmosphäre zu sprechen, die den Neo-Nazis günstig sei! Ich will Ihnen sagen, warum gerade Niedersachsen geplagt wird: es handelt sich um die alten Nazis aus den Lagern. Sehen Sie: Der Krieg war zu Ende, die Nazis aus den gehobenen Positionen, die Nazi-Funktionäre, saßen in den britischen und amerikanischen Internierungslagern, sie kamen aus den Lagern nicht heraus, sie hatten ihre eigene, alte Führerschaft und das, was sie Disziplin nennen. Während wir die Demokratie aufbauten, blieben sie in ihrer Gemeinschaft, ohne tätige Berührung mit dem Leben. – Wir hungerten, arbeiteten, hatten unsere Not, einen klaren Kopf zu behalten –: sie aber waren in den Lagern, die –zugegeben – kein Vergnügen waren, sozusagen eingeweckt. Sie hatten keine Gelegenheit, umzulernen. Viele leben noch heute in den englischen Arbeitsdienstgruppen in Munsterlager, Faßberg und hier unweit von Celle. Jetzt dürfen sie zum ersten Male politisch mitmachen. Schon marschieren sie hinter Berner her, dessen Stimmklang sie kennen..." "Wie viele werden in Celle für die SRP stimmen?" – "Höchstens zehn Prozent der Wähler."

Gespräch in Uelzen mit einem Vertreter der CDU, die sich in Niedersachsen mit der DP zu einem Wahlblock zusammengefunden hat: "Von den rechtsradikalen Gruppen wird die SRP, falls sie nicht in letzter Stunde verboten wird, das Rennen machen. Wohlverstanden: sie wird die übrigen Radikalen übertrumpfen, aber von einem eigentlichen Wahlsieg wird keine Rede sein. Immerhin, hier hat die SPD-Regierung ein hübsches Stück geleistet..." "Wieso die SPD? Ist nicht von der SRP die Rede?" – Der CDU-Mann sagte: "Die Landesregierung in Hannover hat Material in Hülle und Fülle gegen die SRP, ausreichendes Material, um diese Bewegung, die in allem und jedem an die NSDAP und die ‚Kampfzeit‘ erinnert, zu verbieten. Sie tat es nicht. Innenminister Lehr sprach von ‚Staatsnotstand‘. Die SPD-Regierung rührte sich nicht. Warum? Weil sie hoffte, daß durch das Auftreten all der kleinen und kleinsten rechtsradikalen Parteien ein Stück des bürgerlichen Flügels sich mehr und mehr aufsplittern würde. Um so mehr rechnet sie auf einen Sieg der SPD ..." – "Das ist ein schwerer Vorwurf gegen den Ministerpräsidenten Kopf!" – "Helf er sich!" erwiderte der CDU-Mann, ein Bauer.