Richard Stokes ist als Nachfolger Bevins Englands Lordsiegelbewahrer geworden und hat gleichzeitig das entscheidend wichtige Amt für Rohstoffbeschaffung übernommen. Kaum ein anderer englischer Parlamentarier ist den Deutschen ein so vertrauter Begriff wie der Abgeordnete des Wahlbezirks Ipswich. Jahrelang hat er die verantwortlichen Deutschlandminister im englischen Parlament als unerschrockener Anwalt von Recht und Menschlichkeit mit Anfragen bombardiert: Die verzögerte Entlassung der deutschen Kriegsgefangenen aus England, die Vorgänge im Interrogation Camp in Nenndorf, das Offizierslager Adelheide, Denazifizierung und Demontage in Deutschland – das waren seine Themen. Es gab eine Zeit, in der die Auszüge aus dem Hansard‚ den englischen Parlamentsberichten mit den Anfragen und Reden von Richard Stokes von Hand zu Hand gingen, so wie die Predigten des großen westfälischen Bischofs in der Nazizeit. Dff.