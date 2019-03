Inhalt Seite 1 — Der rote Handel lockt nicht mehr Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Christoph Gerbert

Hongkong im April

Die Insel des Merkur ist zum Stützpunkt des Mars geworden. Der Gott des Handels hat dem Herrn des Krieges weichen müssen. Über ein Jahrhundert brauchte England einst, um in Hongkong das Tor nach Asien aufzustoßen. Jetzt hat Mao Tse Tung diese Tür in kurzer Zeit bis auf einen winzigen Spalt wieder geschlossen. Hongkong tanzt nicht –, Hongkong lebt seitdem auf dem Vulkan.

Seit der amerikanische Generalkonsul den amerikanischen Staatsbürgern empfohlen hat, ihre Familien aus Hongkong zu evakuieren, ist in der Stadt der Teufel los. Nicht unter den Gelben, weiß Gott nicht. Ihr Leben fließt unbewegt dahin, als hätte es nie ein Korea, nie einen Mao Tse Tung gegeben. Wohl aber unter den Weißen. Denn jedermann erinnert sich nur allzu gut: Mit einer solchen Warnung begann es auch in Schanghai. Und wenig später war das Ende da...

Wie in keinem anderen Punkt der Welt tritt in Hongkong der Zwiespalt zwischen der britischen und der amerikanischen Diplomatie zutage, der sich in der großen Politik erst am Horizont abzeichnet. Immer häufiger sieht man einen englischen Beamten aufstehen, sobald sich ein Amerikaner nähert. "In Schanghai", so sagt einer von ihnen mit jener seriösen Jungenhaftigkeit, die die Vertreter des englischen Königs in der ganzen Welt auszeichnet, "in Schanghai war es schließlich genau wie in Amoy, Futschou und Ningpo. Großbritannien gab dort seine exterritorialen Rechte nach dem Kriege freiwillig auf. Es war nur noch Mieter in einem fremden Haus und konnte lediglich seine Ansprüche auf persönliches Eigentum anmelden. Hier in Hongkong aber ist der Hausherr der König von England."

Gerüchte kriechen durch die Kolonie. Sie werden geboren drunten im Hafen oder auf einer der winzigen Dschunken, deren zerfetzte, rauchgeschwärzte Segel wie maikäferzerfressene Blätter an den monströsen Rümpfen riesiger Kriegs- und Handelsschiffe vorbeitreiben. Und sind sie erst einmal geboren, dann jagen die Gerüchte weiter durch die Elendsquartiere der Chinesen und die Baracken der britischen Truppen empor zu dem mondänen Geschäfts- und Regierungsviertel der Stadt, werden von goldbetreßten Portiers durch die Drehtüren in die Nachtbars gewirbelt, kriechen in die Fonds der riesigen Limousinen auf den Parkplätzen und fahren mit diesen die kurvenreiche Straße hinauf zum 556 Meter hohen Victoria-Peak, über dessen Hänge die Parks, Villen und Klubhäuser der kolonialen "haute Volke" verstreut sind. In Hiang-Kiang, in dasTal der "Duftenden Wasser", wie Hongkong auf chinesisch heißt, ist der süßliche Geruch der Verwesung eingedrungen.

Hongkong, das ist eine weltbekannte Stadt, die es eigentlich gar nicht gibt. Die britische Kronkolonie setzt sich vielmehr aus folgenden Teilen zusammen: Die eigentliche Insel Hongkong, ein etwa 90 qkm großer Basalt- und Granitfelsen im Gelben Meer mit der Hauptstadt Victoria. Diese Insel wurde nach dem siegreichen Opiumkrieg 1842 durch den Vertrag von Nanking und unter Mithilfe einiger Schiffsgeschütze von China an die britische Krone zediert. 18 Jahre später, 1860, kam die, durch einen wenige hundert Meter breiten Meeresarm von der Insel getrennte Halbinsel Kaulun hinzu. Und 1898 endlich pachtete England von China auf 99 Jahre mehrere kleine Inselgruppen in der Umgebung und ein Stück Hinterland von Kaulun. So stellt heute die britische Kronkolonie Hongkong alles in allem ein Territorium von etwa 1000 qkm Größe dar.