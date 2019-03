In letzter Zeit ist der Westindische Archipel Schauplatz manches Romans gewesen, mit der Insel Haiti während der französischen Revolution als Hauptperson. Neger, Royalisten, Jakobiner, Bonapartisten – die Leidenschaften stießen sich auf dem engen Raum noch heftiger fast als im französischen Mutterland. Welch lohnender Stoff für den Fabulierer! Jedenfalls hielt ihn auch Josef Magnus Wehner für ergiebig genug, ihm seine erste größere Arbeit nach dem Kriege zu widmen ("Der schwarze Kaiser", Küstenverlag Cornelius van der Horst, Hamburg, 431 S.). Allerdings ist die Geschichte vom adeligen Fräulein, das der Schreckensherrschaft Robespierres zum Vater nach Haiti entflieht (wo sie jahrelang auf den noch kurz vorm Verlassen Frankreichs geehelichten Geliebten warten muß), nicht nur der Kristallisationspunkt für das politische Geschehen, sondern auch der Vorwand für philosophisch geistvolle Dialoge, die wie Zahnräder ineinandergreifen. Es erweist sich sogar im Verlauf der Lektüre, wie das sich entgegenwartende Liebespaar auf Kosten aller anderen Akteure an Profil zu kurz kommt. Faszinierend dagegen leuchten die Physiognomien der Negerführer aus dem sich über zehn Jahre hinziehenden Gemetzel zu Ehren von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit hervor: Toussaint Louverture, der Pädagoge seiner Rasse, Dessalines, schwarzer Kaiser ohne Gewissen, und endlich Henri Christophe, der auch noch als General und König in seinem Kellnermetier schwelgt. Das Stück afrikanischer Wildnis, das sie in sich tragen, hat Wehner virtuos gegen die dünne Tünche europäischer Zivilisation um 1800 aufgewogen. Nicht weniger geschickt hat er es verstanden, die weißen Kostgänger dieser Zivilisation in allen damals nur auftretenden Variationen liebevoll zu karikieren, so daß sein Roman einer zwar nicht leicht zu überschauenden, wohl aber anregend farbigen Palette gleicht.

schl.