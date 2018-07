Inhalt Seite 1 — Der Spiegel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Erzählung von Erich Landgrebe

Als Bub kam ich abends stets müde heim. Sei es nun, daß wir nachmittags zwei Stunden lang hatten geometrische Zeichnungen machen müssen, sei es, daß wir bloß hinter dem Hof der Realschule Fußball gespielt hatten – dieser Ort eignete sich zum Spiel vor allem deshalb, weil dort das Lärmen und Spielen verboten war – womit immer also unser Nachmittag erfüllt gewesen war, nachher wurde gerauft, geboxt und endlich im Sturmschritt nach Hause geeilt, um die Essensstunde nicht zu versäumen.

Ich hatte nun an solchen Abenden – daran erinnere ich mich jetzt noch genau – den heftigen Wunsch, jenen äußerst seligen Augenblick, in dem ich vom Bewußtsein zum Schlummer überging, jene dunkle Zeitschwelle zwischen Sein und Nichtsein, wissend und bewußt zu erleben. Ich lag im Bett und mühte mich wie ein Angler nach seinem seltenen Fang, jenen Augenblick mir nicht entgehen zu lassen, der so köstlich und wertvoll schien, daß es ein Jammer war, ihn Abend für Abend unbewußt vom dunklen Maul des Schlafes verschlungen zu wissen. Allein, es gelang mir nie, den Fang zu tun. Entweder ich schlummerte eben nicht ein – oder ich schlief weg und erwachte am Morgen als einer, dem das Köstlichste, das Tagesende, abermals rettungslos entschlüpft ist ins Verlorene.

Unter Tag, bei der täglichen Lausbüberei, bei der täglichen Rauferei vergaß ich natürlich das alles, ja, keiner meiner Lehrer hätte mir derartig abwegige Gedanken und Wünsche zugetraut, ebensowenig als einer vermutete, daß ich heimlich Gedichte schrieb. Ich habe stets einen ganz gesunden Eindruck auf meine Mitmenschen gemacht ...

So erfolglos auch mein Haschen nach bewußter Bewußtlosigkeit blieb, so blieb auch der Wunsch, sie dennoch zu erleben, weiter in mir rege, ohne daß ich es ahnte, daß er mein allererstes Glück noch einmal zerstören sollte.

Die Jahre vergingen, ich wanderte morgens bereits in die Oberrealschule – und war das gleiche Kind wie zuvor.

Da nahte „sie“ und hieß Lore. Wir hatten denselben Weg, sie wohnte nahe an meinem Elternhaus und ging zur gleichen Schule, ein paar Klassen unter mir. Es begann damit, daß ich ihre Schultasche viel zu groß und schwer fand für ihre zierlichen Ärmchen. Mit Herzklopfen in der Zunge fragte ich, ob ich sie tragen dürfe. Ich durfte, aber dann wanderten wir, zwar im gleichen Schritt, doch völlig schweigend zur Schule. Tags darauf fand ich doch ein Wort, und einen Tag später fand sie eine Antwort und schließlich wanderten wir fröhlich plaudernd dahin. Nach der Schule wartete ich auf sie, wenn wir zur gleichen Zeit Schluß hatten, und später sogar, wenn ich meine Marterbank um zwölf und sie erst um ein Uhr abgesessen hatte.