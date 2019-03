Von zwei Meldungen eines Tages besagte die eine, daß das Ableben des Marschalls Pétain stündlich erwartet werde, die andere, daß Mao Tse-tung sich wegen eines Herzleidens in eine Kur habe begeben müssen. Beide Ereignisse gaben Anlaß zu lebhaften Erörterungen – aber in ganz verschiedener Richtung. Bei Philippe Pétain ging es um die Frage, wo er – eventuell – beizusetzen sei. Daran, daß er im Augenblick der Meldung noch lebte, brauchte niemand zu zweifeln. Auch daß seine Spannkraft ihn dann befähigt hat, den Tag seines fünfundneunzigsten Geburtstages noch zu erleben, durfte jedermann den Zeitungen glauben. Daran scheint auf den ersten Blick nichts Bemerkenswertes; die Öffentlichkeit nimmt solche Nachrichten zur Kenntnis und findet sie – mit vollem Recht – glaubwürdig. Aber doch nur, wofern die Persönlichkeit, von der sie berichten, diesseits des Eisernen Vorhangs lebt oder stirbt.

Drüben liegt es anders. Zwar wird es, so ist es zu vermuten, auch dort vorkommen, daß ein Hochgestellter an Angina pectoris erkrankt oder an einem Schlaganfall stirbt. Aber Meldungen solchen Inhalts stoßen auf Unglauben. Für sie gilt eine neue Regel, der zufolge aus der Nachricht, daß X erkrankt ist, seine Abberufung und aus der Nachricht, daß er eines natürlichen Todes gestorben sei, seine Ermordung durch die NKWD mit logischer Gesetzlichkeit zu schließen ist, Mao als krank gemeldet? Also ist er ein toter Mann, und ob er noch lebt, ist höchstens eine Frage von Wochen. Mitglieder von Politbüros sind gesund oder liquidiert – ein Drittes ist ausgeschlossen.

Daß diese Regel Ausnahmen haben könnte, mag bei uns schon keiner mehr denken. Das hieße die Allmacht des Systems unterschätzen. Mag sein, daß hier eine "simplification" vorliegt. Aber in ihr spiegelt sich nur wider, daß tatsächlich das Sowjetregime mit der Persönlichkeit des Menschen auch seinen Tod abgeschafft hat. Den natürlichen, den "eigenen" Tod – den zu sterben dem Marschall Pétain auch sein erbittertster Gegner nicht verwehren wird.

Wo der Mord Staatsprinzip ist, hat der Tod sein Recht verloren.

C. E. L.