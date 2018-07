Unter dem Titel „In diesen Kreisen“ bringt der Bastion-Verlag in Düsseldorf fast dreißig Jahre nach seinem Erscheinen in Frankreich den Roman „Préséances“ von François Mauriac heraus (deutsch von Anton F. Schmitt mit Illustrationen von Werner Labbé, 259 S., DM 5,80). Was kurz nach dem ersten Weltkrieg noch als aggressive Gesellschaftskritik empfunden werden konnte – die Hierarchie provinzieller Snobs, deren hybride Grausamkeit eine ehrgeizige Frau zu verhängnisvoller Triebhaftigkeit verleitet –, wirkt heute fast wie ein Sudermann-Stück in zeitgenössischem Kostüm oder unverbindlich-grotesk wie die italienischen Kleinbürgergeschichten eines Palazzeschi. Nicht so sehr, weil die Stürme der jüngsten Vergangenheit allen Staub dünkelhaften Standesbewußtseins weggefegt hätten; sondern weil Mauriac hier die überlegene Prägnanz und die leidenschaftliche Kühle vermissen läßt, wie sie als unheimliches Timbre etwa den Romanen Julien Greens, aber auch den späteren Romanen Mauriacs selbst, eigen sind. Die Mischung realistischer Schärfe und romantisierender Verschleierung bringt dieses Frühwerk – heute wenigstens – um die beabsichtigte Wirkung. H. G. B