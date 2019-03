Inhalt Seite 1 — DIE LITERARISCHE ZEIT Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das allzukleine Land des Alltags

Tragik der Heimfahrt in einem Roman

Ein Mann will nach Hause: der Krieg ist zu Ende, er steht in London zwischen jubelnden Menschen; er hat sechs Jahre im Dschungel Indiens gekämpft, und nun "stieß man mich herum ... und schrie mir, Flaschen über den Kopf schwingend, ins Ohr: Frieden! Und in meiner Verzweiflung fühlte ich wie ein Kind, das sich im Gedränge eines Festplatzes verloren hatte, ein einziges Sehnen: Nach Hause!"

Unser Mann ist Tscheche: irgendwo zwischen Elbe und Moldau ist seine Heimat. Man mag sie, wie Jiri Muchas Übersetzer es tut, "Ninive" nennen, weil es für einen Heimkehrer allemal dasselbe bleibt, ob er in einen kleinen böhmischen Flecken zurückkehrt oder nach Prag. Hier wie dort lauern die Gefahren auf den Heimkehrer, in jeder Häuserwand, auf dem alten Schulweg oder vielleicht sogar im vertrauten Garten des väterlichen Hauses.

"Rückkehr nach Ninive" also, mit dem Originaltitel: "Verbrannte Saat" (S. Fischer Verlag, übersetzt von Eduard Kleinschmitz, 296 S., 9,50 DM), ist vielleicht das reifste, ruhigste und freilich auch resignierendste unter den Werken, die die Rückkunft eines Menschen beschreiben. sparsam, in fast sprödem und doch wiederum yrischem Stil, gleichsam ohne die Stimme zu erleben, beginnt Jiri Mucha zu erzählen: von dem Jungen, der die Tochter eines Lokomotivführers iebt, da ihm nichts auf der Welt so abenteuerlich erscheint, wie eine Lokomotive zu fahren, von dem jungen Mann, der als Kaufmann nach Indien geht, vom Krieg überrascht wird, gegen die Japaner kämpft, in Kalkutta mit der Frau eines Kameraden lebt, den Kameraden an der Front in einen sicheren Tod schickt, der plötzlich merkt, daß er nicht geliebt wird und daß er auch selbst nicht liebt (das ist auf der Straße in London, als der Krieg zu Ende ist), der nach Hause fährt, weil ihm "nichts Besseres eingefallen ist" und der dann, als der Zug die böhmische Grenze überquert, aus dem Fenster sieht und sagt: "Wie klein ist dies Land."

Das kann nicht gut ausgehen, obwohl ihn das Mädchen von früher erwartet und nichts anderes möchte, als ihn lieben. Aber jetzt, da er geliebt wird, muß er sich gestehen: "Wenn ich nur wüßte, warum mir das Herz brechen will..."

Ist es vielleicht deshalb, weil die Menschen wieder die Alten werden trotz allem, was geschehen ist, "weil die einzigen, die sich nicht ändern werden, jene mit den weißen Kreuzen im Sande sein werden. Ich empfand Trauer darüber, daß ich nicht ewig das offene, gelbe Hemd tragen werde... weil meine Farben langsam grau werden würden und weil ich beobachten werde, wie alle möglichst rasch vergessen werden ..." Und in diesem Alltag wird er ein alter Mann, der am Fenster steht und draußen den Regen auf die Dorfstraße fallen sieht und dabei weiß: es ist vorbei mit dem eigentlichen Leben und mit den Möglichkeiten zu lieben und zu hassen und irgend etwas zu ändern. Und obwohl es vorbei ist, wird er vielleicht noch lange auf den Tod warten müssen. Paul Hühnerfeld