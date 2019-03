Hessen ist immer noch ein "großes" Weinland, wenn es auch das linke Rheinufer zwischen Worms und Bingen (mit Oppenheim! mit Nierstein!) an den neuen Bundesstaat Rheinland-Pfalz verloren hat – wovon man wenig weiß, weil es in Rheinhessen, anders als in der Pfalz, keine Irredenta gibt. Für den Verlust des linksrheinischen Gebiets aber hat Hessen aus dem preußisch-nassauischen Erbe den Rheingau erhalten, damit auch eine Reihe von Domänen, so daß es also über "Staatsweine" (in jedem Sinne des Wortes) verfügt. Da die Verwertung der "nicht selbständigen Weine" – der Kenner weiß, was mit diesem Begriff gemeint ist, und der Laie kann sich’s denken – einige Sorgen bereitet, ist man im Wiesbadener Ministerium auf die Idee verfallen, Sekt in eigener Regie herzustellen. Die alten Sektkellereien hören dergleichen gar nicht gerne und protestieren gegen die Konkurrenz des "sozialisierten Sekts", den die sozialistischen Sektierer erzeugen wollen. Sie – die privaten Kellereien also – verweisen darauf, daß ihr Absatz gar nicht so gut sei, wie man es sich bei den vielfachen Klagen über den "unangemessenen Aufwand", der – angeblich – bei uns in Westdeutschland betrieben wird, eigentlich vorstellen könnte.

Es kommt hinzu, daß Sekt nicht nur hoch besteuert ist, sondern daß bis heute noch ein "Kriegszuschlag" auf dies mit Unrecht als Luxusgetränk bezeichnete "Festgetränk für jedermann" (wie man es gerne nennen möchte) erhoben wird ... nicht mehr lange freilich! Denn sobald das jetzt in erster Lesung vom Bundestag beratene Gesetz rechtsgültig ist, wonach Verordnungen hinfällig werden, die auf den "Kriegszustand" Bezug nehmen – sobald das also der Fall sein wird, dürften die Sektfabrikanten ja wohl Herrn Schäffer erklären, daß es keinen Kriegszuschlag mehr geben darf ... Hoffentlich hat er dann auch ein Einsehen und setzt den Sekt nicht gleich auf die Liste jener Waren, die mit einer Sonderumsatzsteuer belastet werden! Wozu gleich noch die Frage gestellt werden muß: Muß Schäffer eigentlich, wenn er dergleichen beabsichtigt, seinen MinisterKollegen Niklas fragen oder genügt es, daß er die Liste der sonderumsatzsteuerpflichtigen Ware (und die Höhe der jeweiligen Belastung) mit dem Kollegen Erhard abstimmt?

Aber nun zurück zum Sekt und zu den schlechten Absatzverhältnissen bei diesem "Festgetränk für jedermann"! Warum eigentlich wird so wenig Sekt getrunken? Man möchte fast annehmen, daß es sich bei den 200 "Neu-Millionären", die es nach Angabe des Gewerkschaftsbundes bei uns in Westdeutschland gibt – oder geben soll – um recht gnietsebige Burschen handeln muß! Am besten wäre es wohl, wenn man diese sekt-unlustigen Knauser einmal an den Pranger stellte – im Sinne des alten Streitrufes "Namen nennen!", der in Ländern mit alter demokratischer Tradition immer dann erschallt, wenn ein Volkstribun gegen einen nicht näher bezeichneten Kreis von Personen irgendwelche Vorwürfe erhebt oder Verdächtigungen äußert. Also auch hier sei gefordert: Namen nennen! Wir wollen endlich wissen, wer seit Juni 1948 bei dieser Steuerbelastung das Kunststück fertiggebracht hat, sich in den Millionärsstand zu erheben – und wer eigentlich die Leute sind, die trotzdem nicht für einen höheren Sekt-Absatz sorgen. Noch besser wäre es, wenn die Namen sämtlicher Millionäre im Bundesgebiet öffentlich genannt würden. Es gibt nämlich auch einige (zwar nicht viele) "Alt-Millionäre", die das bereits am 20. Juni 1948 waren ..., entgegen der naiven Meinung des großen Publikums, daß wir alle, da wir sämtlich an diesem Tage mit dem gleichen Kopfgeld-Betrag angefangen haben, "eigentlich" gleich wohlhabend oder gleich arm gewesen seien – damals. Aber Bargeld und Vermögen ist ja durchaus nicht dasselbe, wie man wohl einmal in Erinnerung bringen darf.

Die verwerfliche Knauserei unserer vielen Millionäre in puncto Sekttrinken ist um so mehr zu verurteilen, als sie ja in einem bemerkenswerten Kontrast zu der Tatsache steht, daß der schlichte Mann des Volkes, von dem wir immer wieder hören, daß er einer zunehmenden Verelendung ausgesetzt sei und von der allgemeinen Teuerung schwer betroffen werde, eine bemerkenswerte Konsumfreudigkeit an den Tag legt. Was sich nicht nur in dem Ansteigen des Verbrauchs alkoholfreieramerikanischer Markengetränke äußert – deren Namen wir nicht nennen wollen, um nicht in den Verdacht zu kommen, unbezahlte Reklame für dieses Modegetränk zu machen – sondern insbesondere darin, daß der Bierverbrauch binnen Jahresfrist um gut 25 v. H. gestiegen ist, was dann also ziemlich genau der mittlerweile erfolgten Steigerung des Lohneinkommens entspricht. So war es ja wohl auch zu erwarten. Denn entgegen der modernen Ansicht, daß Bier das Getränk der General- und Ministerialdirektoren sei, daß also der gestiegene Bierverbrauch als Barometer für die übersteigerte Lebenshaltung dieser Kreise gelten könne, scheint uns die neuerdings vielfach als veraltet zurückgewiesene Theorie ein Körnchen Wahrheit zu beinhalten, wonach das Bier als das Getränk des Arbeitsmannes gilt, sein Verbrauch also den Konsumstandard der breiten Masse des werktätigen Volkes erkennen läßt.

Übrigens liegt bei den Konsumgenossenschaffen der Lebensmittelumsatz, den Werten nach, im März um 30 v. H. höher als im Vorjahr. Woraus ja wohl der Schluß gezogen werden darf, daß trotz aller törichten Redensarten über den neuerdings eingetretenen "Kaufkraft-Schwund" noch etwas mehr Kaufkraft "da" ist, bei den breiten Massen der Werktätigen, als vor einem Jahr. E. T.