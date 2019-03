Inhalt Seite 1 — Die Sache mit der Milch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Georg Kessel

Genau besehen, ist das nur ein bürokratischer Zopf: die noch heute gültige Bestimmung nämlich, daß Lebensmittel für die Besatzungsangehörigen nach Westdeutschland eingeführt werden müssen und nicht "aus dem Lande beschafft" werden dürfen. Das hatte ja früher, als wir noch Normalverbraucher mit zugeteilten Kalorien waren, seinen guten Sinn – erinnern wir uns nur daran, mit welcher Verbitterung damals das nicht totzuschlagende Gerücht kolportiert wurde, daß deutsche Butter "heimlich" nach England verbracht würde... Heute ist es nun umgekehrt: verbittert stellen unsere Bauern fest, daß holländische und dänische Milch ins Land kommt, für den Bedarf der Besatzungstruppe und ihres zivilen Anhangs. Und weil diese Maßnahme nicht mehr verstanden wird, konnte das törichte Gerücht aufkommen: das geschehe eben nur deshalb, weil "unsre" Milch den Alliierten "nicht gut genug" sei – unser Kuhbestand soll ja ganz und gar tuberkulös verseucht sein!

Es ist nun offensichtlich sehr schwer, fast unmöglich, gewisse Vorurteile auszuräumen, die sich aus halben Wahrheiten und daraus abgeleiteten falschen Schlußfolgerungen ergeben und sich beim "Publikum" fest eingewurzelt haben – woran pseudowissenschaftliche Abhandlungen mancher "Illustrierten", sensationell aufgemacht, nicht wenig schuld haben. Richtig ist, daß bei einem verhältnismäßig hohen Prozentsatz der Schlachtkühe sich Spuren von tuberkulöser Infektion finden – aber das kommt eben daher, daß diese kranken Tiere, selbst wenn ihr Zustand nicht einwandfrei erkannt ist, wegen ihrer geringeren Milchleistung am ehesten ausgemerzt werden. Falsch aber wäre die Meinung, daß jede mit Tuberkulose behaftete Kuh auch tuberkulös infizierte Milch gibt, und vollends unhaltbar ist die Vorstellung, daß durch solche Milch nun auch die Krankheit auf den Menschen übertragen werden könne. Die Milch kommt ja in den Magen und nicht in die Lunge – da aber alle Milch, die zum Verkauf kommt, vorher "molkereimäßig behandelt" worden, also sterilisiert ist, kann sie einfach keine virulenten Tbc-Bazillen mehr enthalten – selbst dann nicht, wenn die veterinärpolizeiliche Kontrolle einmal versagt haben sollte, deren Ziel es ist, alle von tuberkulösen Kühen stammende Milch aus dem Absatz (als Trinkmilch) und aus der Verarbeitung (als Werkmilch) herauszuhalten...

*

Dies also ist wichtig zu wissen, damit man sich nicht, aus einer wirklich unsinnigen "Bazillenangst" heraus, den Appetit auf Milch verleiden läßt, oder – günstigstenfalls – nur die im eigenen Haushalt "selber" abgekochte Milch trinken mag. Leider haben die verschiedenen Organisationen, deren Aufgabe es eigentlich wäre, für den Milch-, absatz zu werben, in dieser Beziehung so ziemlich auf der ganzen Linie versagt und haben bisher, trotz der ihnen zur Verfügung stehenden erheblichen finanziellen Mittel, keine wirksame Werbung in Szene gesetzt; noch weniger ist ihnen gelungen, das "Bazillengespräch" zum Verstummen zu bringen. Die Sache hat nun aber nicht nur eine hygienische Seite, sondern auch eine eminente wirtschaftliche Bedeutung, weil beim Trinkmilchabsatz höhere Preise zu erzielen sind, als aus der Werkmilch. Je mehr Frischmilch abgesetzt wird, um so besser ist der Milcherlös insgesamt für die Bauern, die mit den bisherigen Preisen, wie immer wieder behauptet wird, nicht mehr "auf ihre Kosten kommen", weshalb denn auch nun eine Erhöhung des Milchpreises um 2 bis 4, maximal 6 Pfennige, bei verbesserter Fett-Qualität nämlich, und eine "entsprechende" Heraufsetzung des Butterpreises (um 25 Pfennig je Pfund auf 3,17 DM) in Aussieht genommen ist. Bei diesen Preisen handelt es sich um Höchst-, also nicht um Festpreise; der Kabinettsbeschluß muß noch von Bundestag und Bundesrat genehmigt werden.

Für die Preisaufbesserung werden nun gleich verschiedene (und einander widersprechende) Begründungen gegeben. Einmal heißt es: der Preisaufschlag entspreche der Qualitätsverbesserung, also der Erhöhung des Fettgehalts von 2,8 auf 3 und 3,2 v. H. Wäre das richtig, dann brauchte ja der Butterpreis nicht "entsprechend" heraufgesetzt werden – es sei denn, daß man gleichzeitig auch (wovon aber bisher nicht die Rede war) die Butter qualitativ verbessern wolle. Mehr Wahrscheinlichkeit aber hat die zweite Begründung, wonach die höheren Milch- und Butterpreise den Ausgleich für’-die kürzlich (um 15 bis 18 v. H.) erhöhten Landarbeiterlöhne schaffen sollen. Nur hat diese Art des Vorgehens den Haken, daß die Abwälzung der erhöhten Lohnkosten auf den Verbraucher nicht glatt abgehen wird. Schon bisher kam – besonders im Mai und Juni, in der Zeit der "Milchschwemme" – mehr Milch und Butter aus heimischer Erzeugung "auf den Markt", als die Verbraucher, bei immerhin beschränkter Kaufkraft, aufnehmen konnten,

So mußten im Wege der "Marktstützung" größere Mengen Butter eingelagert werden, was ja auch Geld kostet; außerdem gab es (im letzten Jahre) einen "Saisonabschlag" auf den Butterpreis. Trotzdem hat der relativ überhöhte Inlandspreis noch erhebliche Einfuhren ins Land gezogen, was nicht nur unnütz Devisen kostete, sondern auch den bäuerlichen Organisationen Anlaß zu lauten Klagen über die "verfehlte" Liberalisierungs- und Handelsvertragspolitik gab ... Neuerdings heißt es, die relativ billige (und noch durch Subventionen verbilligte) Margarine mache dem Butterabsatz zu stark Konkurrenz; es wird deshalb vorgeschlagen, die Margarinesubvention einzustellen oder doch einen Teil der hierfür verwandten Mittel (nämlich 10 Millionen DM) für eine Verbilligung gewisser Mengen Butter (5000 t monatlich um 2 DM oder 7000 t um 1,50 DM je kg) "abzuzweigen", diese Mengen eventuell der Margarine "beizumischen". Aber niemand kann sagen, wie die "Bezugsberechtigten", die also verbilligte Ware erhalten sollen, auszuwählen wären ...