Die kommunistischen Streitkräfte in Korea haben trotz heftigen Widerstandes der Truppen der Vereinten Nationen Soeul erreicht und die Stadt, die damit zum fünften Male ihren Besitzer gewechselt hat, genommen. Seit Beginn der Offensive belaufen sich die chinesischen und nordkoreanischen Verluste auf mehr als 45 000 Mann. Aber auch auf alliierter Seite sind starke Verluste zu verzeichnen.

Die Vereinigten Staaten haben den dreizehn anderen Ländern, die in Korea kämpfen, Bombenangriffe auf mandschurische Luftstützpunkte vorgeschlagen, wenn die rotchinesischen Luftstreitkräfte mit Großangriffen beginnen sollten. Auch der kanadische Außenminister Pearson erklärte, es könne notwendig werden, die Flugplätze in der Mandschurei zu bombardieren, selbst wenn man damit eine Ausweitung des Koreakrieges riskiere. Präsident Truman erklärte, es läge bei der Sowjetunion, ob sich der Krieg in Korea weiter ausdehne. Die Vereinigten Staaten wollten den Konflikt lokalisieren und einen größeren Krieg vermeiden.

Die amerikanische Armee wird Ende Juni 1 552 000 Mann umfassen, die Stärke der USA-Luftwaffe betrug am 1. April 81 Geschwader mit 700 000 Mann. Der Leiter des amerikanischen Mobilisierungsamtes, Charles E. Wilson, erklärte, die Vereinigten Staaten seien nun in der Lage, ihre Produktion im Verhältnis zum zweiten Weltkrieg zu verdoppeln. In drei Jahren würden sie in der Lage sein, den Weltfrieden endgültig zu sichern.

Aus den australischen Wahlen ist die bürgerliche Regierungs-Koalition, die sich aus Liberalen und Bauernpartei zusammensetzt, als Sieger hervorgegangen. Einen Teil ihrer Sitze mußte sie allerdings an die Labour-Opposition abgeben. Die Kommunisten konnten keinen einzigen ihrer Kandidaten durchbringen. Ministerpräsident Robert Menzies wird im Amt bleiben.

Das persische Kabinett Hussein Ala trat zurück. Das persische Parlament empfahl dem Schah, den als Britengegner und Nationalisten bekannten Mohammed Mussadig zum neuen Ministerpräsidenten zu ernennen.

*

Auch die achte Woche der Pariser Vorkonferenz der vier Außenminister-Stellvertreter verlief ohne sichtbaren Erfolg. Zu einem scharfen Wortwechsel kam es zwischen dem sowjetischen Delegierten Gromyko und dem Vertreter Großbritanniens, Davies. Winston Churchill wurde von Gromyko als "Kannibale" und "Kriegshetzer" bezeichnet. Im Anschluß an diese Sitzung erklärte Davies: "Ich weiß nicht, ob die Sowjetregierung eine Außenministerkonferenz wünscht. Wenn aber Gromyko in dieser Weise fortfährt, ist er auf dem besten Wege, die Westmächte davon zu überzeugen, daß er keine Konferenz will"