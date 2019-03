Bonn, Anfang Mai

Der bei weitem höchste Ausgabenposten im Bundeshaushalt, der Besatzungs-Etat, ist zugleich auch der Posten, den man am wenigsten diskutieren kann. Er wird von unseren Lehrmeistern der Demokratie autoritär festgesetzt. Wir dürfen zahlen, doch nach den Details der Rechnung fragen dürfen wir nicht. Die Rechnung wird für das neue Haushaltsjahr um 50 v. H. erhöht und erhält einen zusätzlichen Namen: Sicherheitsbeitrag. Aber wenn wir nachzurechnen suchen, wie hoch der Kostenanteil sein mag, der in Wahrheit der militärischen Sicherheit dient, und wie hoch der Anteil des Besatzungskomforts ist, dann wird man auf dem Petersberg verstimmt.

Das Parlament hat aus dieser Tatsache die einzig mögliche Konsequenz gezogen: es stimmte dem Besatzungshaushalt unter Protest gegen die Mißachtung seines demokratischsten Grundrechts, nämlich des Budget-Rechts, zu. Es forderte zugleich den Bundesfinanzminister zur Vorlage einer Einsparungskalkulation für den Besatzungs-Etat auf. Die Alliierten rechnen uns zwar vor, daß unser Beitrag zur westlichen Sicherheit geringer sei als der der übrigen Partner. Aber kann man dem Invaliden, der nur ein Bein hat, die annähernd gleiche Last aufbürden wie dem Gesunden oder dem nur leicht Verletzten? Es ist nicht so, daß die Bundesrepublik sich um ihren Sicherheitsbeitrag drücken möchte. Aber sie will über ihn verhandeln, will wissen, welche Posten man ihm zurechnet; sie will die Grenzen ihrer Zahlungsfähigkeit in einem gleichberechtigten Gespräch nachweisen und abstecken. In immer weiteren Bereichen hat man uns aus der Rechtlosigkeit der bedingungslosen Kapitulation in eine echte Partnerschaft aufgenommen. Die Bereitschaft zur äußersten Konsequenz in dieser politisch klugen Haltung könnte an keinem anderen Beispiel überzeugender erwiesen werden als dort, wo es ums Geld geht! Robert Strobel