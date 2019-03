Der deutsche 5000-BRT-Dampfer "Mai Rickmers", der nach Ansicht der Nationalchinesen "Konterbande" geladen hatte, ist auf seiner Fahrt nach dem rotchinesischen Tientsin von einem Kanonenboot Tschiangkaischeks aufgebracht worden. Die Reederei Rickmers galt seit jeher als Outsider im Ostasiengeschäft. Auch diesmal fuhr ihr Schiff mit seltsamer Ladung auf seltsamem Kurs. Etwa die Hälfte der Ladung, die in Hamburg übernommen worden war, stammte direkt aus der Sowjetzone; andere Teile aus Antwerpen und Hongkong eigneten sich denkbar gut für ein kriegführendes Land. Und sein Kurs führte den Dampfer in rotchinesische Gewässer.

Es ist nicht gewiß, ob Tschiangkaischek den ersten Tip vom Auslaufen der "Mai Rickmers" von amerikanischer Seite aus Deutschland erhielt. Gewiß aber ist, daß die amerikanische Entrüstung über den deutschen "Blockadebrecher" auch ohnehin an das Sprichwort erinnert: Man schlägt den Sack und meint den Esel. Mit anderen Worten: Man rügt Deutschland, das zum ersten Male ein Schiff nach Rotchina sandte, und meint England, dessen Soldaten in Korea auf Chinesen schießen, während seine Kaufleute über See einen einträglichen und ausgedehnten Handel mit dem kommunistischen Regime in Peking treiben.

Die Bundesregierung in Bonn hat sich diese Äußerungen amerikanischen Unwillens sehr zu Herzen genommen. Sie lehnte es ab, in der "sehr fatalen Angelegenheit Mai Rickmers", bei Tschiangkaischek zu intervenieren. Sie bedauerte statt dessen, daß ein deutscher Reeder seine Schiffe für "derartige Transporte" zur Verfügung stelle. Sie sperrte der Hamburger Reederei die Bundes-Kredite. All diese Maßnahmen gegenüber einer Firma, deren Schiff Seeräubern in die Hände fiel, entspringen mit Recht einem schlechten deutschen Gewissen; Die Amerikaner waren es, die erst vor wenigen Wochen die deutsche Schiffahrt von ihren Fesseln befreiten. Das erste deutsche Schiff in Ostasien wußte nun mit seiner so wiedergewonnenen Freiheit nichts besseres anzufangen, als kriegswichtiges Material an eine Nation zu liefern, die sich praktisch mit Amerika im Krieg befindet ... C. J.