Eitelkeit eines Schriftstellers? Ich will nicht das Gegenteil behaupten. Immerhin, ich reichte meinen Anwälten die einzelnen Blätter. Leroy las vor: „Die nachfolgenden Zeilen wurden im Gefängnis von Fresnes am Neujahrstag des Jahres 1945 in der Zelle eines zum Tode Verurteilten geschrieben. Ich bin allein. Zuchthauskleidung, Ketten an den Füßen ... Es ist schrecklich kalt ... Verurteilt unter beispiellosen juristischen Bedingungen, erhebe ich weder Protest gegen mein Schicksal noch gegen die seltsame Art der Prozeßführung ... Man wollte meinen Tod; man wollte mich entehren. Aus der Tiefe meines Kerkers sollen meine Kollegen und meine letzten Freunde den Schrei meines Gewissens vernehmen. Als unabhängiger Schriftsteller habe ich so geschrieben, wie es meiner Natur entsprach, wie ich es für richtig und wahr hielt. Wenn man heute meine Ideen als falsch verurteilt, meine Leidenschaft als übertrieben empfindet, meine Schriften für schädlich hält, wenn eine revolutionäre Justiz mich dafür schlägt, weil ich ihre Ideen bekämpft habe – einverstanden! Ich habe allein gekämpft. Ich bin besiegt und bereit, die Folgen meiner Niederlage zu tragen. Aber, ihr Schriftsteller, die ihr die geheiligten Rechte des Geistes repräsentiert, laßt ihr zu, daß politischer Haß sich so weit steigert, daß übertriebener Patriotismus bewußtem Verrat gleichgestellt wird? Laßt ihr es zu, einen Meinungskonflikt in eine verbrecherische Handlung zu verwandeln? Freunde, ich vertraue Euch mein Schicksal, meine Ehre an. Ihr könnt meinem Ruf gegenüber nicht taub bleiben.“

Meine Anwälte und ich beschlossen, dieses Testament, diese Botschaft so schnell wie möglich den Schriftstellern zu senden, die ich nannte ...

Am Morgen des 8. Januar erfuhr ich ohne Erstaunen, daß mein Einspruch bei der Berufungsinstanz abgelehnt worden war. Jetzt hielten meine Anwälte es immer noch für möglich, daß ein Gnadengesuch an den Staatschef Erfolg haben könnte. Wenigstens wollte Leroy von sich aus diesen Schritt versuchen. „Viel Mut“, sagte ich. Er zwang ein Lächeln auf sein ernstes Gesicht...

Ich dachte wirklich an den Tod. Ich will sagen: zum erstenmal standen der Tod und ich uns gegenüber. Nah genug, um uns Geständnisse zuzuflüstern. Es war mein Tod. Mein eigener Tod stand auf der Schwelle, bereit, einzutreten, und ich konnte nichts Besseres tun, als mich zu bemühen, ihn gemessen zu empfangen. Man möge mich richtig verstehen: Ich empfand weder Furcht noch Bedauern. Vielmehr erstaunte mich die Gewißheit, vor einem Rätsel zu stehen, das von Menschen nicht gelöst werden kann.

Henri Béraud, ich selbst, ein Mann einfacher Herkunft, der die ganze Welt gesehen hat, steht vor seinem Tode. Er kannte Entbehrungen, Glück, Ruhm. Er hatte in Mansarden, Schlössern, Schützengräben und Gefängnissen gelebt. In luxuriösen Automobilen fuhr er über die Landstraßen aller Kontinente, jetzt ist der Gefängniswagen bereit, ihn zur Hinrichtung zu bringen.

Woran erinnert er sich jetzt? Welche Stimmen, welche Gesichter haften in seinem Gedächtnis? Berühmte oder mächtige Menschen? Nein. Ich habe Diktatoren mit ihren merkwürdigen Schicksalen kennengelernt, Imperatoren, Zaren ohne Krone, Gold- und Stahlmagnaten. Das Schlimmste war die erschütternde Mittelmäßigkeit dieser „großen“ Männer und das Elend ihres Ruhmes. Was blieb mir von der Begegnung mit ihnen? Nichts. Mir blieb mein Tod.

Jeden Abend, wenn ich mich in meine Decken vergrabe, habe ich zu befürchten; daß man mich leise an der Schulter rüttelt, um mich aufzuwecken. In meiner Zelle werden blasse und stumme Herren erscheinen, ohne Zweifel werde ich kleinlaut sein. „Wecken Sie mich nur wegen schlechter Nachrichten auf“, sagte Napoleon, der dabei ohne Zweifel an die Tage des Terrors dachte und an die kompromittierende Freundschaft eines Robespierre ...