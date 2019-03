Als auf der blumengeschmückten Bühne des Festivals in Cannes vor einem illustren Publikum von Berühmtheiten die Preisverteilung der Internationalen Filmfestspiele 1951 zelebriert wurde, gehörten wohl nur die Mitglieder der Jury zu den wenigen Teilnehmern, die in siebzehn Filmtagen 32 Spielfilme und 40 Kurzfilme in der phantastischen Gesamtlänge von 135 Kilometern durchgestanden hatten. Einige schlechte Filme, viele nebensächliche und wenige hervorragende waren über die Leinwand des modernen Festspielhauses mit seinem gediegenen Luxus von rot-violetten Teppichen, beige getönten Wänden und grünen Ledersesseln gegangen.

Mit Vittorio de Sicas Film "Wunder in Mailand" ("Die Zeit" berichtete darüber in ihrer Ausgabe vom 26. April), der nicht ohne Widerspruch blieb, teilte sich in den diesjährigen Grand Prix von Cannes der schwedische Film "Fräulein Julie", den Alf Sjoberg nach dem bekannten Bühnenstück von Strindberg gedreht hat. Hier läßt-sich nichts Besseres sagen, als daß die Übertragung in den Film vorbildlich gelungen ist. Das intensive Spiel der Hauptdarsteller (Anita Björk als Julie und Ulf Palme als Jean) und die in das Geschehen einbezogene schwedische Landschaft schaffen atmosphärische Dichte.

Zu den wichtigsten Filmen Cannes’, der mit stürmischem Beifall bedacht wurde, gehörte der mexikanische Film "Los Olvidados" (Die Vergessenen) Luis Bunuels, der dafür den Preis des besten Regisseurs erhielt. Er schildert ein Thema aus dem Elendsviertel einer südamerikanischen Großstadt mit einer brutalen Realistik, die manchmal bis an die Grenze des Erträglichen geht. Eine Bande von Jugendlichen, ohne Hilfe aus dem Elternhaus oder der Schule sich selbst überlassen, führt ihren verzweifelten Kampf um das nackte Leben und gegen die Pein des Hungers durch Diebstahl und Mord. So wird der Film zu einem aufrüttelnden Ruf an die Menschheit. Eindringlicher und brutaler als hier ist das auf der Leinwand niemals geschehen.

Drei Meisterwerke bei einem internationalen Aufgebot von 32 Filmen sind gewiß nicht viel, aber die großen Würfe sind zu allen Zeiten selten gewesen. Wie wäre es denn, wenn man die Werke der Weltliteratur aus dem letzten Jahr einer strengen internationalen Jury unterwerfen würde? Die Italiener liegen mit ihren Filmen immer noch unangefochten vorn. Sie erhielten denn auch den Preis für die beste Auswahl, die zugleich eine Anerkennung des hohen Durchschnittsniveaus der italienischen Filme ist. Des viel umstrittenen Curzio Malapartes erster Film "Der verhinderte Christus" (Cristo proibito) war – überraschend – einer der besten dieser Tage. Wie in seinen Büchern "Kaputt" und "Die Haut" wählte Malaparte auch in seinem Film ein Gegenwartsthema, wie wir es in solcher bezwingenden Gestaltung von den deutschen Filmproduzenten schon seit langem vergeblich erhoffen. Die zum Teil unausgegorene, zum Teil überladene Problematik von Harald Brauns "Fallendem Stern" und Paul Martins "Tödlichen Träumen" konnte denn auch vor dem kritischen und überaus sachkundigen Publikum von Cannes kaum bestehen. – Malapartes Story handelt von dem Heimkehrer Bruno, der nach langen Jahren sowjetischer Gefangenschaft zu Hause erfährt, daß sein Bruder denunziert und von den Faschisten getötet wurde. Dieses uralte Problem der Heimkehrer verknüpft der Autor mit dem ebenso alten Problem der Gerechtigkeit und des Friedens. Bruno will seinen Bruder rächen. Er tötet aber einen falschen, der seinerseits durch diesen Tod eine eigene Freveltat sühnt. Die jungen Hauptdarsteller Elena Varzi und Raf Vallone strahlten noch auf der Strandpromenade von Cannes über den Sonderbeifall, den sie beim Verlassen des Filmpalastes erhielten. Malaparte und Orson Welles aber sollen einen gemeinsamen Film "Les enfants terribles" planen.

England machte mit Michael Redgrave Furore, der für seine Darstellung des Lehrers in dem gut gemachten Film "Browning Version", den der sympathische Anthony Asquith nach dem Stück von Rattigan inszenierte, den Preis des besten Schauspielers erhielt. Bette Davies, schon Anwärterin auf den amerikanischen Oscar, den sie dann im letzten Augenblick nicht erhalten hatte, gewann nun in Cannes den Preis der besten Darstellerin für ihre großartige Rolle in "All about Eve". Das Lachen aber war selbst in Cannes selten. Ein wirkliches Filmlustspiel war nur der entzückende französische Film "Edouard et Caroline", in dem Jacques Becker mit leichter Hand das fröhliche Spiel um Ann Vernon und Daniel Gelin leitet. Leopold Lindtberg setzt mit seinem "Vier in einem Jeep" ein Thema fort, das schon im "Dritten Mann" anklang. Es spielt in Wien, dem einzigen Ort der Welt, wo die Zusammenarbeit der Großen Vier noch funktioniert. Diesem Film darf man seinen weiteren Erfolg voraussagen, trotz oder wegen des Protestes der starken russischen Delegation, die auch in Cannes so auftrat, als ob sie sich nach vorgesteckten Marschzielen bewegte. Rußland selbst zeigte ausschließlich Farbfilme und erwies dadurch erneut die vorzügliche Qualität des früher deutschen Agfacolor-Verfahrens. Es erhielt denn auch für den Musikfilm "Mussorgskij" den Preis für die beste Farbe. Uneingeschränkten Beifall fand von allen Filmen der Oststaaten nur der reizende tschechische Marionettenfilm vom "Prinzen Bayaya".

Was also ist das Fazit dieser Aprilwochen, in denen man im traumhaft schönen, müßigen, von Prominenzen überlaufenen Cannes ... die dänische Königin ... die Herzogin von Kent... Cocteau... Marcel Carné, der mit seinem Film "Juliette" eine Niederlage erlitt... anstrengende Filmsitzungen hinter sich brachte? Zum Besten des Films in allen Ländern mögen sie geholfen haben, Maßstäbe zu schaffen und künstlerische Qualität zu fördern. W. Schwier