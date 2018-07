Geradeso wie van Gogh wird man sich auch Kleinschmidt einmal an die Wand hängen, und ich bin der Ansicht, daß wir nicht gezwungen sein werden, den Maßstab, den wir an van Gogh „liegen, zu verkürzen.“ Das schrieb Meier-Graefe 1934. Heute ist jedoch in Deutschland das Schaffen Paul Kleinschmidts nur noch wenigen bekannt. Dabei gehörte er einmal zur großen Zeit der Berliner Sezession, war mit Corinth befreunde und starb schließlich erst 1949, aus der Emigration heimgekehrt, in Bensheim. Nach einer Ausstellung von Aquarellen und Zeichnungen seines letzten Schaffensjahrzehnts im Stuttgarter Kunsthaus Fischinger bringt nun das Museum der Stadt Ulm mit über einhundertfünfzig, zum Teil aus Amerika gekommenen Arbeiten die große Gedächtnisausstellung, die eine Wiederentdeckung dieses elementaren Malers bedeutet.

Kleinschmidts immer wieder abgewandeltes Hauptthema ist die Welt des Zirkus und der üppigen Bardamen. Seine Bilder sind stets gebaut, kompositionell gebändigt in ihrem bisweilen geradezu tropischen Wuchern. Anfangs wurde Kleinschmidt von Cézanne und Corinth berührt, später auch, vor allem in seiner Graphik, vom Expressionismus. Doch hat er seine ganz eigene, unverkennbare Form- und Farbwelt entwickelt. Seine Handschrift ist stets wahrhaft malerisch. In den Bildern der mittleren Schaffensperiode, wie in der „Kleinen Zirkusreiterin und dem „Raucherstilleben“ von 1927, leuchten die Farben voll und saftig und glänzend. Später wird die Form einfacher, größer, bekommen die Bilder mehr Tiefe, werden die Farben oft fahl durchscheinend. In das pralle, stillebenhaft sich darbietende vegetative Dasein, das aus der ursprünglichen Malerfreude am Stofflichen gegeben ist, tritt immer stärker das erregend Hintergründige. Die Dinge verselbständigen sich bisweilen unheimlich, wie in der massig aufgetürmten „Kuchenbar“ von 1948 mit den dahockenden Frauen. Eine skurrile Ironie funkelt gefährlich auf.

Kleinschmidt war aber keineswegs auf das Milieu des Zirkus und der Halbwelt beschränkt. Gerade in den Jahren nach 1930, als er auch in der Welt draußen bekannt zu werdet! begann, erweiterte sich seine Thematik. Die stärksten Zeugnisse dafür sind um 1930 entstanden, wie etwa die „Zementfabrik in Südfrankreich“. Aus dem Thema heraus wird dabei sogar seine sonst üppig quellende Form knapp und kantig. Der Farbauftrag behält aber auch hier seinen fluktuierenden Reiz. Hermann Dannecker