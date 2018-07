Inhalt Seite 1 — Fünfzehn Tage mit dem Tode Seite 2 Auf einer Seite lesen

IV. In Ketten und Lumpen in der Todeszelle – Ein Verurteilter berichtet seine Erlebnisse in französischen Kerkern

Von Henri Béraud

Das Klappern des Eßgeschirrs, das Klirren der Ketten, die schlürfenden Schritte auf dem Gang, der gelegentliche Besuch der Verteidiger und der Abschied von Gefangenen, die in die Freiheit oder zum Tode geführt werden: damit sind Bérauds letzte Tage vor der erwarteten Hinrichtung ausgefüllt – Ausgefüllt?: Das, was es eigentlich zu bestehen gilt in diesen Tagen, liegt zwischen den äußeren Geschehnissen. Und doch gehört alles dazu: die äußeren Ereignisse und das Zwischen, und vielleicht ist der Akzent auf diese härteste Probe, die ein Mensch bestehen kann, das Wissen um die Möglichkeit, daß es bis zum letzten Augenblick noch anders kommen kann.

Übersetzt von Edmond Lutrand, Copyright „Die Zeit“ und Plön

Wir wissen, was uns erwartet. Eisige Zellen, Ketten an den Füßen und das Armsündergrab. Man behandelt uns höflich, mit gewisser Rücksicht. Unsere Gendarmen, alle noch sehr jung, glauben wahrscheinlich, daß sie dies den Leuten, die so schnell die Welt verlassen sollen, schuldig seien. Von einem Gefängnis zum anderen fährt der Wagen. Dann die letzte Station. Wir sind in Fresnes.

Kurz nachher komme ich aus der Kleiderkammer, wo auf der Stelle jeder Gentleman zu einem verlausten Landstreicher umgewandelt wird. Zwei vierschrötige Wächter haben mich abgetastet, untersucht, angekettet, mit Lumpen versehen und mich dann zur Tür hinausgeschoben. Das Ganze geschah ohne Böswilligkeit, im Gegenteil, mit einer gewissen Gutmütigkeit. Ich versuche, in bester Weise den gleichen Ton anzuschlagen. Da ich nicht damit fertig werden kann, die Hose der zum Tode Verurteilten anzuziehen – sie wird seitlich an den Nähten von der Hüfte bis zum Fuß heruntergeknöpft – rief mir ein Wärter zu, der rittlings auf seinem Stuhle hockte: „Sie schauen schön aus in Ihrem Zeug, man sieht, daß Sie damit nicht umzugehen wissen!“ „Es ist wahr“, rufe ich zurück, „ich bin noch niemals erschossen worden, das passiert mir zum erstenmal.“ Ein lautes Lachen begleitet mich auf dem Weg den Gang herunter. Ein einfacher Strafgefangener führte mich. Im bläulichen Licht lagen die fünf Galerien übereinander mit ihren eisernen Rampen, ihren Eisentüren mit den Nummernschildern. Die trübe Stille wurde nur durch das Klirren meiner Ketten unterbrochen. Bei jedem Schritt schleiften fünfzehn Pfund Stahl über die Fließen, deren Fußringe meine Gelenke umschlossen. Ihr Klang gleicht im Gefängnis dem der Totenglocke. Jeder, der um diese Zeit in Fresnes war, wird niemals dieses Geräusch vergessen können. Jeden Abend lauschte man auf die Rückkehr des Gefängniswagens. Hörte man das Klirren der Ketten, wußte jeder, daß einer von ihnen auf dem Weg zum Tode war. Wie oft hatte ich dieses schaurige Signal vernommen? Heute abend klirrte ich mit meinen Ketten. Ich sehe die zwölfhundert Gefangenen vor mir, wie sie an ihren Türen lauschen und dadurch erfahren, wie mein Prozeß geendet hat.

Allein mit den Toten von gestern