Wir verfechten den Optimismus. Wir wollen nicht das Elend zeigen, sondern leben. Wir wollen aufbauen, nicht erschüttern." Mit diesen Sätzen erläuterte der einstige Meisterregisseur des Films "Sturm über Asien", Pudowkin, auf den Internationalen Filmfestspielen von Cannes den Weg, den der sowjetrussische Film genommen habe. Im deutschen Westen aber läuft jetzt (nachdem er schon in Berlin gelaufen) ein authentischer Film Hollywoods über Hollywood an. der kalt und deutlich zeigt, daß der Traum von der Traumfabrik ausgeträumt ist: Sunset Boulevard ("Boulevard der Dämmerung", siehe auch die "Zeit" vom 28. Dezember). Es ist grausig und garstig, die Mumie der gealterten Diva (Gloria Swanson, einst selbst ein größer Stummfilmstar) in der musealen Scheinwelt ihrer bombastischen, halbzerfallenen Villa am prachtvollen Sunset Boulevard zu sehen, wo sie von vergangener Größe zehrt. Sie ist durch die einstige Vergötterung des Publikums noch immer ganz aufgeblasen, verwöhnt und hysterisch und lebt der Erinnerung und der Selbsttäuschung. Ihr zur Seite lebt – in der Konzeption des Drehbuches unendlich grausam und peinlich – ihr erster Regisseur und erster Mann als mitleidiger Diener (in einer brutalen Rolle kalter Selbstaufopferung meisterhaft Ernst v. Stroheim). Ihr junger Gegenspieler ist als strebender Autor, der in Hollywood Karriere machen wollte, doch. dessen Fähigkeiten nicht ausreichten, William Holden, jener Typ des "Durchschnittsmannes" von heute, dem auch die Träume realistisch geworden sind: jener Typ, kühl, mißmutig, aber nicht verzweifelt, der die alte Filmgarde der Helden und Abenteurer, all die männlichen Tausendsassas von Clark Gable bis Garry Cooper und Errol Flynn. überrundet hat und den Film auf den Weg der Wahrheit zu bringen geeignet ist, dorthin, wo der Mensch sich seinem eigenen Thema gegenübersteht.

In diesem Film endet der junge Mann im hochherrschaftlichen Swimmingpool; er wollte den bequemeren Weg gehen, indem et sich als Geliebter verkaufte; die hysterische Ex-Diva erschießt ihn. Seine Stimme aber, die Stimme eines Toten, begleitet schonungslos die vielfach stummen Szenen. Sunset Boulevard klagt an: die Geschichte des Films und seine Selbstgefälligkeit, aber auch das Publikum, das zu oft allzu enthusiastisch war und nicht oft genug die Filmgewaltigen mit schlechten Filmen im Stich gelassen hat. Es ist kein angenehmer, aber ein wahrhaftiger und bewundernswerter Film, dessen Ausdruckskraft Neues verspricht.

Erika Miller