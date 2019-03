Seit Sonntag lebt Hannover nicht nur im Fieber – der Wahlvorbereitungen, sondern auch im Messefieber. Bundespräsident Heuss eröffnete diesmal die Technische Messe, nachdem am Vortage seine Gattin, Frau Elly Heuss-Knapp, die reizvolle Bundes-Gartenschau eröffnet hatte. Da aber auch in Hannover aller guten Dinge drei sind, wurde auch noch das bekannte Eilenriede-Motorradrennen am ersten Messetag durchgeführt.

Auf dem flaggengeschmückten Messegelände hatte man Gelegenheit zu der Beobachtung, daß die "Technische" in diesem Jahr selbst jene Leipziger Mese, wie wir sie aus ihren besten Tagen kannten, überflügelt hat: In 20 Hallen mit 144 000 qm Ausstellungsfläche und auf einem Freigelände von 40 000 qm haben 2645 Aussteller ihre Stände aufgebaut. An der Spitze stehen 1180 Firmen des Maschinenbaus (47,17 v. H.), es folgen 587 Unternehmungen der Elektroindustrie. 148 ausländische Firmen aus 14 Ländern stellen in Hannover aus (an der Spitze die Schweiz, Österreich, Frankreich, die USA, England, Schweden, Belgien und Italien).

Unübersehbar ist die Fülle von Neuheiten. Man müßte 21 Kilometer gehen, wollte man alle Stände wirklich sehen. Deutschlands Exportherstellung im Maschinenbau beherrscht das Bild. In dieser Branche erreichten 480 600 Beschäftigte 1950 einen Export, der mit 1,31 Mrd. DM dreimal höher war als 1949. Aber auch die chemischs Industrie (Export 1950: 1,1 Mrd. DM) findet das Interesse des Auslands. So auch die Werkzeugindustrie, die Kunststoffindustrie, die Elektroindustrie, die Rundfunkindustrie und nicht zuletzt die Stahlindustrie. Überraschungen besonderer Art stellen dar; das kurvengängige Industrie-Transportband der Continental Gummiwerke AG., ferner Straßenbaumaschinen zur Herstellung von Betonstraßen in fließender Fertigung und – last not hast – das "endlose" Perlonband der Farbenfabriken Bayer, das zur Herstellung von Treibriemen, Tauen und Seilen diese. Alles in allem kann man hier von einer Wiedergeburt der deutschen Technik sprechen, von einem welwirtschaftlichen Ereignis. Das deutet schon der Messekatalog an, der mit 1068 Seiten und zweieinhalb Pfund Gewicht jedem Ausländer von vornherein "spürbar" das Gefühl gibt: Deutschlands Industrie hat wieder Gewicht Willy Wentzke