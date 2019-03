Bi. Mailand, Ende April

Zum ersten Male nach 16jähriger Abwesenheit war auf der Mailänder Messe die UdSSR neben ihren Satelliten vertreten. Wenn sie die ausgestellten Waren auch liefern könnte, wäre sie der große Konkurrent Westdeutschlands: vom Schwimmkran und schreitenden Bagger bis zu den Kopien der Leica, Contax und Rolleiflex zeigte der sowjetische Stand im Palast der Nationen fast die gleiche Kollektion wie der unsrige. Beide Stände trafen aber doch nicht ganz den das Bunte und Unbeschwerte liebenden Sinn der Italiener. Das riesige Stalinbild und die Propagandasprüche waren wenig geeignet, Südländer zu locken. Aber auch die Sachlichkeit des westdeutschen Mottos "Stahl überall" erinnerte etwas an unsere vergangene (stahlharte) Epoche ...

Mit 927 (gegen 781 im Vorjahr) Ausstellern war die Bundesrepublik das meist vertretene Land der 45 ausländischen Nationen. Die Ostzone fehlt gänzlich. Und die gewaltige Binnenkonjunktur der USA hatte die Aussteller von jenseits des großen Wassers auf 405 (gegen 617) zusammenschmelzen lassen. Der großen Beachtung, die die sowjetische Ausstellung fand, dürfte jedoch kein entsprechender Verkaufserfolg beschieden sein. Die Italiener haben selbst drei Jahre lang sich in Nachbauten deutscher Patente versucht, ohne auf große Gegenliebe bei ihren eigenen Landsleuten zu stoßen, geschweige denn im Export zu reüssieren. Es ist. nicht wahrscheinlich, daß nun die Sowjets mehr Erfolge haben werden. Die deutschen Originale sind besser!

Für diese gibt es nun das große Fragezeichen: Weiden die Messekontingente wirklich zum Zug; kommen? 2,4 Mill. $ waren vorgesehen, also etwa 1,6 Mrd. Lire; aber auch bei der abgeschossenen Landwirtschaftsmesse in Verona wurden von 1,2 Mrd. Lire Verkaufsabschlüssen bisher nur 160 Mill. Lire, also 13 v. H., tatsächlich bewilligt. Trotz aller Fortschritte in ausstellungstechnischer Hinsicht und der Beteiligung auch der Ostblockstaaten erscheint die noch im Vorjahr bedingungslos geglaubte Behauptung der Italiener: "Mailand ist die legitime Nachfolgerin Leipzigs" nicht mehr so überzeugend. Hannover und Frankfurt haben stark aufgeholt und Boden zurückgewonnen. Die Bundesrepublik hat trotz des beginnenden Konjunkturumschwungs eine unvergleichlich stärkere Stellung am Weltmarkt als Tor einem Jahr.

*

Die Internationale Messe von Padua, eine der vier großen Messen Italiens, zeichnet sich durch zwei hervorragende Merkmale aus: als Technische Messe infolge der gezeigten Produktionsmittel und als Allgemeine Messe infolge der ausgestellten Verbrauchsgüter. Sie findet in diesem Jahr vom 9. bis 24. Juni statt und verfügt über eine moderne Messeanlage mit einer Fläche von 26 000 qm. Im vergangenen Jahr zählte man 3000 Aussteller. Aus dem Ausland waren 900 gekommen. Die Zahl der Besucher belief sich auf über 800 000. Auch für deutsche Aussteller hat sich Padua sehr erfolgreich entwickelt. An der Spitze der verkauften westdeutschen Güter standen im Vorjahr Traktoren, Buchdruckmaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und sonstige Maschinen, Porzellanwaren, Spielsachen, Kochherde, Staubsauger, Fotoapparate, Rundfunkgeräte und Solinger Stahlwaren. Auskünfte werden von der Fiera di Padova, Via N. Tommasco 59, Padova, gern gegeben. W.