Von Peter Christian Baumann

An einer Stelle erweitert sich die schmale Hauptstraße in der keinen Stadt. Da liegt das Theater, eine weißes klotziges Gebäude. An dieser Stelle macht das Leben in der kleinen Stadt einen Umweg, bevor es auf dem schmalspurigen Geleis weiterläuft. Die Station heißt: Romantik. In der kleinen Stadt ist das Theater auch heute noch mit dem Begriff des Abenteuerlichen verwoben. Nachts stehen am Bühneneingang, der sich in einer Gasse verbirgt, verwirrte junge Mädchen. Sie warten auf den jugendlichen Helden, den Liebling der Stadt, und sie bitten um Autogramme. Die bekommen sie, und dazu einen feurigen Blick, wie er ihrer Vorstellung vom Theater entspricht.

Die kleine Stadt hat einen alten historischen Namen, viele Kriege und Fehden hat sie überstanden. Ihre Häuser neigen sich nach vorn, den Straßen zu, eine frische Brise kommt vom Flußlauf, der einen Bogen um sie schlägt. Die liegt im flachen Land, drei D-Zug-Stunden von der nächsten Großstadt entfernt. Für die großen Dörfer in der Umgebung ist sie "Die Stadt", zu der man an den Sonnabenden fährt, um ins Kino zu gehen, oder auch an den Werktagen, um das Theater zu besuchen.

Das Ensemble, fünf Schauspielerinnen und elf Schauspieler, ist vom Geist des Komödiantentums in Bann geschlagen. Einige noch ganz jung, Anfang zwanzig, andere schon Veteranen des Theaters, leben sie ihr Leben vom früher. Morgen bis spät nachts im Bereich der Bühne. Ihre materiellen Verhältnisse sind äußerst bescheiden: die Gagen bewegen sich zwischen 200 und 300 Mark. Einige von ihnen wohnen in einer Pension, die in einem früheren Klostergebäude am Rande der Stadt betrieben wird. Da zahlen sie für ihre Zimmer 30 bis 40 Mark Miete im Monat. Ihr Essen, es gibt nur eine richtige warme Mahlzeit am Tag, bereiten und speisen, die Schauspielerinnen illegal, hinter den Kulissen. Im elektrischen Kochtopf werden die Spaghetti leicht weich, dazu gibt es Leber oder Gehacktes oder Würstchen.

Die jungen Schauspieler haben bei der Witwe K. einen Theater-Mittagstisch. Für 1,30 DM täglich gibt es zwei Gänge, und auf die Zeit brauchen sie sich nicht festzulegen. Sie richtet sich nach den Proben;

Es wird ständig geprobt in dem kleinen Theater. In einem Monat finden zweiundzwanzig Vorstellungen statt, zwölf in der Statt selbst, zehn in den Dörfern der Umgebung. Diese Expeditionen des Thespiskarrens auf das Land spielen für den Etat eine wesentliche Rolle. Die Landbevölkerung ist ihrem Theater treu: selbst wenn sie einmal mit einem Stück unzufrieden ist, springt sie nicht ab. Das Monatsprogramm pflegt zu enthalten: klassische Schauspiele, "moderne Klassiker" – Shaw, Ibsen, Björnsson, Gerhart Hauptmann –, Gegenwartsstücke (Sartre, Anouilh), Lustspiele, musikalische Lustspiele und ein Märchen. In der siebenmonatigen Spielzeit werden zwanzig Vorstellungen neu einstudiert, das heißt fast in jedem Monat drei Premieren!

Eine bis drei Mark kosten die Theaterkarten. Das kleine Theater ist stolz auf das von ihm erzielte Verhältnis zwischen Einnahmen und – Subventionen. Denn natürlich braucht auch diese Bühne Zuschüsse. Vom Gesamtetat, der alles in allem rund 200 000 DM ausmacht, spielt das Theater knapp zwei Drittel ein, ein Drittel geben die Stadt und – Bonn! Schweren Herzens hat sich die Stadt 30 000 DM abgerungen, 48 000 DM zahlt der Bund. Außerdem stellt die Stadt ihren Theaterbau zur Verfügung, liefert Kohlen, Licht und besoldet einige Arbeiter.