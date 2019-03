Im St.-Pauli-Theater in Hamburg fanden kürzlich die ersten Schauspielprüfungen dieses Jahres statt. Nehmen wir es vorweg: die Zeit der Helden und romantischen Liebhaber scheint auch am Theater vorbei zu sein. Es wurde kein Don Carlos, kein Melchtal, kein Kosinsky, kein Ferdinand, kein Clavigo, kein Romeo vorgesprochen. Und der den Mortimer sprach, war keiner. Der Bühnennachwuchs neigt zum Charakterfach, vom Ersten Charakterspieler über den Charakterliebhaber zum Charakterkomiker. Die jungen Leute verstehen ihre Rollen aufzugliedern, sie können die Logik des Dichters vermitteln, finden dabei viele echte Töne, aber die Leidenschaft, die alles vergessende Besessenheit, die fehlt fast vollkommen. Sie sprechen unseren Verstand an, aber rühren in den seltensten Fällen an unser Herz.

Hinzu kommt, daß die Prüflinge ein Durchschnittsalter haben, das etwa fünf Jahre über dem von früher liegt. Lange Jahre des Frontdienstes und der Gefangenschaft ließen die Jugend ernster und zurückhaltender werden. Statt der himmelstürmenden Idealisten standen junge ausgereifte Männer ohne Illusionen und doch voll innerer Hingabe an den Beruf vor der Prüfungskommission.

Nach dem Vorsprechen auf der Bühne entwickelte sich manche Diskussion zwischen den Schauspielanwärtern und den Herren des Ausschusses, die aufhorchen ließ und einen Einblick in die geistige Entwicklung, das Wissen und auch die Lebenstragik eines jeden von ihnen offenbarte. Die Mädchen sind etwas glücklicher dran. Sie sind jünger, sie sind auch unbeschwerter, leider aber oft auch blasser in der Darstellung.

Das Ergebnis der Prüfung war nicht ungünstig. Etwa die Hälfte aller Bewerber bestand sie vor der Kommission, die sich aus Mitgliedern der Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger und des Deutschen Bühnen Vereins paritätisch zusammensetzte.

Um ein Anwachsen des Schauspielerproletariats zu verhindern, ist die Auswahl sehr streng. Statt der früheren 160 bis 170 Bühnen gibt es jetzt nur noch 82 subventionierte und einige Privattheater. im Bundesgebiet. Infolgedessen ist der Bedarf an Nachwuchskräften gering. Jeder Schauspielschüler muß nach Ablegung der Eignungsprüfung zwei Jahre Unterricht bei einem zugelassenen Lehrer nehmen. Nur in Ausnahmefällen wird er früher zur Prüfung zugelassen. Er muß über ein Repertoire von sechs Rollen verfügen. Zwei davon darf er nach eigener Wahl vorsprechen.

Was wird nun bei dem angehenden Schauspieler beurteilt? Ein Intendant kleidete das in die Worte: "Wenn ich einen jungen Schauspieler engagiere, achte ich darauf, wie er aussieht, wie er spricht, was für ein Organ er hat und ob er Gefühl und Temperament besitzt." Das ist sehr viel auf einmal. Wenn einer wirklich Talent hat, dann scheitert der Betreffende nur zu oft an der sprachlichen Unvollkommenheit. Oft haben solche Leute sogar einen ausgesprochenen Sprachfehler. Solchen Leuten empfiehlt man, tüchtig mit ihrem Lehrer an der Beseitigung dieser Fehler zu arbeiten und die Prüfung in einem halben Jahr zu wiederholen. Unter den Prüflingen, die diesmal bestanden, waren verschiedene, die bereits einmal durchgefallen waren.

Der frühere Intendant des Deutschen Schauspielhauses, Arthur Hellmer, der den Vorsitz am ersten Prüfungstage führte und ihn dann an Spielleiter Kurt Meister vom Thaliatheater abgab, kleidete seine Auffassung über den Nachwuchs immer wieder in die Worte: "Einen jungen Menschen muß das Temperament und nicht der Intellekt zur Bühne treiben!" Und der Ruf nach Temperament und nach Rollen, in denen sie es zeigen könnten, tönte den Schülern dauernd aus den Reihen des fünfköpfigen Ausschusses entgegen, wobei mit "Temperament" die über die Rampe gehende Ausstrahlung gemeine war, nicht die Tonstärke.

Wer kann aber mit Sicherheit sagen, ob der Schüler nicht durch augenblickliche Hemmungen – psychologische oder physische – bei der Prüfung aus dem inneren Gleichgewicht kam? Eine junge Dame, die bereits einen Vertrag an ein gutes Theater in der Tasche hatte und bei der Prüfung durchfiel, offenbarte zum Beispiel – leider zu spät –, sie leide noch unter den Nachwirkungen einer Grippe. Überhaupt konnte man die erstaunliche Feststellung machen, daß gerade manch einer von denen, die zurückgestellt werden mußten oder denen abgeraten wurde, bereits ein Engagement nach Vorsprechen bei einem Intendanten bekommen hatten. Ihm wurde geraten, die Prüfung im Laufe des ersten Engagementsjahres nachzuholen. Dies beweist, daß ein Intendant unter Umständen über manche Schwächen hinwegzusehen vermag, die er glaubt, durch einen eigenen pädagogischen Einfluß beseitigen zu können. Willi Paetsch