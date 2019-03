Hamburg steht in der Statistik der Bundespostmit 1 577 800 Anschlüssen an der Spitze aller westdeutschen Städte. An 29. Stelle folgt erst – bescheiden, wie es sich gehört – Bonn als Bundeshauptstadt. Nach dem neuesten Stand sind in Westdeutschland 2 112 728 Sprechstellen vorhanden, das heißt, daß für je 100 Einwohner 4,4 Sprechstellen zur Verfügung stehen. Mit dieser Ziffer nimmt Westdeutschland in der Reihe aller Länder den 15. Platz ein.

Die führende Stellung Hamburgs im Fernsprechwesen ergibt sich aus der weltweiten Bedeutung der Hansestadt im Ex- und Import, aus ihrem regen Hafenverkehr, dem engen Luftverkenrsnetz und der Tatsache, daß Hamburg der Sitz zahlreicher Behörden und bedeutsamer Firmen ist. Zur Vervollkommnung der technischen Anlagen hat die Oberpostdirektion in den letzten Monaten den Ausbau eines neuen Fernamtes im Fernsprechgebäude Schlüterstraße 53 mit sehr viel Initiative in die Wege geleitet, das jetzt in Betrieb genommen werden konnte. Es ist ein Musterwerk technischer Vollkommenheit und wurde von der Siemens & Halske A.G. errichtet.

Das Hotel Reichshof, Hamburgs größtes Hotel – im Bombenhagel des Jahres 1943 erheblich zerstört und bis 1949 im Dienste der Besatzurgsmacht –, hat heute wieder 450 Gastbetten und ist damit auch das größte Hotel ganz Westdeutschlands. Längst verfügt es dank seiner hervorragenden Leitung wieder über einen ausgezeichneten internationalen Ruf. Er wird sich noch vergrößern, wenn in wenigen Wochen im jetzt ausgebauten Obergeschoß 70 Zimmer mit 100 Bitten in Betrieb genommen werden können, für die jetzt das Richtfest (beinahe ein Volksfest mitten im Großstadtverkehr) stattfand. Dieser Ausbau erfolgte nach den modernsten technischen Gesichtspunkten und entspricht den neuesten Erfahrungen internationaler Hoteltechnik. Es gibt in diesem Geschoß kein Zimmer ohne Bad oder ohne Dusche.