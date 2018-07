Wien, im April

Das von der Wiener Konzerthausgesellschaft zum vierten Male seit dem Krieg durchgeführte Internationale Musikfest gab in etwa 20 Veranstaltungen mit rund 50 überwiegend neuen, jedenfalls aber wenig gespielten Werken der ersten Jahrhunderthälfte einen imposanten Überblick vornehmlich über die mit der „Wiener Schule“ Schönbergs zusammenhängenden Probleme.

Den unbezweifelbaren Höhepunkt der Eindrücke verdankte man dabei jedoch zwei nichtösterreichischen Komponisten. Mario Peragallos neues Klavierkonzert weitet die aphoristische Zeitraffertechnik der Zwölftonmusik phantasievoll und gönnt dem Solisten (Arturo Benedetti Michelangeli) ebenso bravouröse wie in der Aussage dichte Episoden. Frank Martins geistvolles Concerto für sieben Bläser erwies sich als ein Pendant zur erfolgreichen „Petite Sinfonie Concertante“. Beiden Werken gemeinsam ist die organische Bindung an die jeweilige geistige Herkunft. Von österreichischen Zwölftönern waren zu hören: Hans Erich Apostel, dessen Trakl-Gesänge ahnungsschwere Dunkelheit verbreiten, und Hanns Jelinek, dessen „Zwölftonwerk“, eine Folge fortschreitender „Zwölfton-Lehrstücke“, bald horizontal, bald vertikal gefügt, gar nicht orthodox und daher auch „richtige“ Musik ist. Es war aufschlußreich, mit diesen Arbeiten Alban Bergs Kammerkonzert, Josef Mathias Hauers einst als epochal begrüßte „Wandlungen“ oder auch des Zwölfton-Altmeisters Schönberg „Überlebenden von Warschau“ zu vergleichen.

Weitere wichtige Uraufführungen waren: Paul Hindemith’ seit 1943 entstandene und der Sphäre des „Marienlebens“ nahestehende „Weihnachtsmotetten“ für Sopran (Irmgard Seefried) und Klavier, Gottfried von Einems Hymnus für Alt, Chor und Orchester (Goethe-Hymne Alexander Lernet-Holenias), ein kompakt-wirkungsvolles, glänzend gebautes Stück mit strahlendem D-Dur-Schluß, Alfred Uhls Concertino für Solovioline und Bläser, in dem der Komponist auf neuen, ernsten Wegen wandelt; Felix Petyreks empfindungsstarkes Epitaph „Gethsemane“ (Droste-Hülshoff); Karl Schiskes um kontrapunktische Anerkennung ringendes Kammerkonzert für sieben Bläser und Streicher; Theodor Bergers effektvolles Orchester-„Motto“; Anton Heillers phantasievolle, jedoch zu lang geratene Kammersymphonie und nicht zuletzt J. N. Davids Zweites Kammerkonzert, das aus engster Imitation immer wieder zu prachtvollen Höhepunkten aufsteigt und einen zart singenden Mittelsatz hat. Eine Sensation für sich: die Morgenstern-„Galgenlieder“ des zwanzigjährigen Pianisten Friedrich Guido, in ein Riesenorchester mit Jazz-Elementen gepanzert. Allzu leicht befunden: Armin Kaufmanns Viola-d’amore-Konzert und G. C. Menottis Klavierkonzert, das sehr zu Recht mit zahlreichen Pfiffen bedacht wurde.

Laute Erregung – aus anderen Gründen – löste auch Ernst Kreneks „Karl V.“ aus: die konzertante Aufführung (unter der vorbildlichen Leitung Herbert Häfners) erwies sich als völlig unzweckmäßig. Dafür wurde Bela Bartoks Oper „Herzog Blaubarts Burg“ (1911!) als ein noch immer bedeutendes, konzertant vielleicht erst ganz erkennbares Geniewerk freudigst begrüßt.

Als Krönung der ereignisreichen Veranstaltung, besonders der bedeutsamen Choraufführungen, gab es zum Schluß Gustav Mahlers Achte Symphonie, die Hermann Scherchen eindrucksvoll zelebrierte. Hans Rutz