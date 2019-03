W. H., Nordfinnland, im April

Lappland – das ist für dreihunderttausend deutsche Soldaten einmal ein schönes, schreckliches, zwiespältiges Wort gewesen. Lappland, das hieß: im Juni noch, im September schon Schnee. Das hieß: im Juli Temperaturen von 35 Grad über, im Dezember von 35 Grad unter Null. Das hieß Polarwinter, Mitternachtssonne und Nordlicht, Krüppelbirken, Krüppelkiefern, Fels, See, Mückenschwärme und weite, weite Einöde und Tundra mit Renntiermoos und Preiselbeeren, und das hieß endlich auch Polarkoller, jener Art seelischer Strapazen, Stauungen und Depressionen, die sich zum Beispiel so äußerten, daß ein Soldat plötzlich die Pistole blindlings gegen die Barackenwände abfeuerte. Naturschwärmer gab es nur wenige unter ihnen, denn diese verfluchte, schonungslose Monotonie und Eintönigkeit riß an den Nervensträngen. Im Sommer reichten überdies vier Stunden Schlaf, im Winter hätte man gut und gerne deren zwölf vertragen. Wenn man den "Heiligen Berg" der Lappen, Saanatunturi, erblickte, ein Schiff wie mit weißem Segel bespannt, im Hintergrund die schneegekrönten Berge des nördlichen Schweden und Norwegen, einsam, weitläufig und trostlos, dann wurde schnell klar, warum die deutschen Soldaten diese Geographie als das Ende der Welt bezeichneten, und warum das Leben hier nördlich des Polarkreises zuweilen über ihre Fassungskraft ging.

Wer in diesen Tagen des Jahres 1951 ein Wiedersehen mit Lappland begeht, wer, von Helsinki mit dem Flugzeug kommend, in Lapplands Hauptstadt Rovaniemi landet, dem bleibt nichts, als einen Moment den Atem anzuhalten. Denn diese Stadt mit jetzt 13 800 Einwohnern (1939 hatte sie 8600), rund sechshundert Kilometer Luftlinie nördlich Helsinki, die eher aussieht wie ein Marktflecken, ist ein außerordentlicher Beleg für die Tatkraft der Finnen. Das große Unglück des Landes war im Jahre 1944 der Rückzug der deutschen Truppen, mit denen sie bisher gute, ja beste Kameradschaft gehalten hatten. Lappland wurde eine Ruinenlandschaft. 16 500 Gebäude, fast alle Holzhäuser, wurden riedergebrannt, von 1000 Brücken 925 gesprengt, 500 Kilometer Eisenbahnschienen, Telefon und Telegraf zerstört. 138 000 Lappländer verloren Haus und Heim. Sie treckten zum Teil ins benachbarte Schweden, der Rest hauste in Kellern und Höhlen. "Sprechen Sie hier nicht von dem deutschen Generalobersten Rendulic, der für alles verantwortlich gemacht wird", sagte uns ein Finne. (Der Generaloberst verbüßt jetzt eine längere Freiheitsstrafe in Landsberg.) "Mit Hochachtung sprechen, die Leute hier nur noch von Ihren Generalobersten Dietl und Stumpff."

Rovaniemi, einst vorwiegend eine Stadt aus Holzhäusern, ist in amerikanischem Tempo in massiver Steinbauweise wiederaufgebaut. Im breiten Kemijokifluß spiegeln sich fünfstöckige Häuser. Im großen Hotel Pohjanhovi, Amerika näher verwandt als Europa, musiziert eine Tanzkapelle amerikanisch und nicht zu knapp. In einem Buchladen – gegenüber flattert Picassos Friedenstaube – sind Bücher von Mannerheim, Sartre und Stalin ausgestellt, und wenn in einem Bankgebäude ein Lappe in bunter Tracht sein Scheckbuch zückt und mit einem amerikanischen Füllhalter neuesten Musters seine finanziellen Dinge in Ordnung bringt, dann mögen dem Fremden wohl merkwürdige Gedanken kommen. Auch ein paar finnische Soldaten in Pelzmützen und grüner Montur registriert der Besucher. Sie werden auf sowjetischer Seite kämpfen, wenn es zu einer Auseinandersetzung kommen sollte, getreu dem jetzt drei Jahre bestehenden Freundschafts- und Beistandspakt – erklärte in diesen Apriltagen der finnische Ministerpräsident Kekkonen.

Die amerikanischen Quäker, die UNRRA, schweizerische, holländische, dänische und englische Organisationen haben diesem niedergebrannten Lappland zu einem neuen Start verhelfen. Der Wiederaufbau und die Erholung gingen ungewöhnlich schnell vor sich. Mit Ausnahme der großen Kemijokibrücken bei Rovaniemi und Kemijärvi sind alle Brücken wiederhergestellt, die Straßen und die Eisenbahnstrecke instand gesetzt. An der Straße von Rovaniemi nach Ivalo, allen deutschen Soldaten als Eismeerstraße in der Erinnerung, sind keine Zeichen des Krieges mehr zu sehen. Schöne Häuser, hier und da, wo menschliche Siedlungen sind, einzelne Geschäfte und Schulen; selbst Touristenhotels sind neu errichtet. An der Mündung des Kemiflusses an der nördlichen Spitze des Bottnischen Meerbusens, wo 1944 ebenfalls die große Brücke gesprengt wurde, ist jetzt der mächtige Damm eines Elektrizitätskraftwerkes gebaut, der die frühere Brücke ersetzt, In einem sandigen Flußbett westlich von Inari sucht man wieder nach Gold. Wasserflugzeuge fliegen zu den abseits von den Straßen gelegenen Seen zu Goldwäschern, Waldarbeitern und Renntiere züchtenden Lappen. 250 Kilometer nördlich des Polarkreises haben die Finnen 1950 eine Versuchsstation für Pflanzenkultivierung und Viehzucht errichtet.

Der Weg zum Eismeer ist den Finnen jetzt versperrt. Die reichen Nickelgruben bei Salmijärvi und der eisfreie Hafen Liinahamari bei Petsamo mußten an die Sowjets abgetreten werden ...