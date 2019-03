Inhalt Seite 1 — Sechs-Jahres-Plan für die Flüchtlinge Seite 2 Auf einer Seite lesen

Als der stets hilfsbereite Odd Nansen im Herbst 1948 einmal in Hamburg war und in kleinem Kreise mit uns das deutsche Flüchtlingsproblem besprach, war er der erste Ausländer, der sich nicht in ausschließlich karitativem Sinne mit dieser Frage beschäftigte, sondern nach einer großrahmigen wirtschaftspolitischen und administrativen Lösung suchte. Er war damals verblüfft und ein wenig befremdet, daß wir die Idee einer Massenauswanderung von zwei bis drei Millionen Deutschen mit großer Skepsis aufnähmen. Aber erst der soeben fertiggestellte Sonne-Bericht hat diese Idee endgültig ad aita gelegt. Es war ein langer Weg von jenem Spätherbst 1948, da außer dem großen Norweger alle Ausländer immer wieder beteuerten, das Flüchtlingsproblem sei eine rein deutsche Angelegenheit bis zum Sonne-Bericht. – Auch der Walter-Report des amerikanischen Repräsentantenhauses vom März 1950, der zum ersten Male die Größe des Problems sah, ging im großen und ganzen noch von diesem Gesichtspunkt aus.

Mr. Sonne, ein Däne von Geburt und jahrelang erfolgreicher Manager einer großen Investment Company in USA, hat auf Ersuchen der Bundesregierung im September 1950 begonnen, mit acht hochqualifizierten amerikanischen und fünf deutschen Sachverständigen eine Untersuchung der deutschen Flüchtlingsfrage durchzuführen. Das Ergebnis, das jetzt vorliegt, ist eine selten glückliche Mischung von jenem vorurteilslosen tatkräftigen und großräumigen Denken der Amerikaner und der Gründlichkeit und Sachkenntnis deutscher Professoren und Verwaltungsbeamten. Es ist in der Tat zum erstenmal gelungen, das Problem aus der aktenstaubigen kleinmütigen Atmosphäre kassenleerer deutscher Behördenressorts in das Licht einer weltweiten Aktualität zu stellen. Man hat ganz einfach das Gefühl –: da haben sich die Leute einmal die Ärmel aufgekrempelt und sind mit der Courage des nichtzuständigen an ein in seiner Größenordnung für die Betroffenen allzu erschreckendes Thema herangegangen.

Gewiß, es bleibt erschreckend, wenn man – das Ergebnis vorwegnehmend– liest, daß für – einen Sechsjahresplan, der die Eingliederung der Flüchtlinge in das Wirtschaftsleben der Bundesrepublik vorsieht, 12,5 Milliarden DM erforderlich sind; aber sehen wir uns die Dinge erst einmal genauer an, ehe wir resigniert feststellen, alles sei nun einmal hoffnungslos. – Um es gleich zu sagen: Acht Milliarden, also drei Viertel dieser Summe, sind für den Bau von etwa einer Million Wohnungseinheiten vorgesehen. Da man schätzt, daß für die heutige Gesamtbevölkerung der Bundesrepublik die Erstellung von 2,5 Millionen Wohnungseinheiten notwendig ist, könnte man einwenden, daß die Belastung des Sechsjahresplanes mit dem auf die Flüchtlinge entfallenden Anteil von einer Million Einheiten gar nicht notwendig wäre, denn die Regierung hat in ihrem Bauprogramm ohnehin vorgesehen, daß sie 2,5 Millionen Wohnungseinheiten bauen muß.

Unbedingt richtig ist es aber, daß der Sonne-Bericht den Wohnungsbau zum Mittelpunkt seines ganzen Programms macht. Es steht fest, daß zur Zeit etwa 100 000 bis 150 000 Arbeitsplätze mehr in der Industrie besetzt werden könnten, wenn die brachliegenden Arbeitskräfte aus den Notstandsgebieten in die Industriegebiete umgesiedelt würden. Was nützen 100 000 Arbeitsplätze bei 9,4 Millionen Flüchtlingen?, so könnte man fragen. Doch würde man dabei übersehen, daß ja der größere Teil der Flüchtlinge in den zurückliegenden Jahren bereits in die Wirtschaft des Westens eingegliedert worden ist. Der Bericht rechnet, daß unter jenen 9,4 Millionen Flüchtlingen etwa 3,5 Millionen effektive Arbeitskräfte vorhanden sind, von denen über 75 v. H. bereits wieder Arbeit gefunden haben und nur 600 000 bis 750 000 heute noch unterzubringen sind. Der Sechsjahresplan, den die Sonne-Kommission ausgearbeitet hat, setzt sich nun zur Aufgabe, von jenen letzten rund 500 000 arbeitsfähige Flüchtlinge mit ihren Familienangehörigen wieder in in den Arbeitsprozeß einzugliedern.

Die Kommision macht eine große Anzahl von Vorschlägen zur Berufsausbildung, zur Umsiedlung und zur zusätzlichen Beschäftigung in Industrie, Handel, Handwerk und Landwirtschaft, die insgesamt Kosten von 12,5 Milliarden DM verursachen. Aber sie macht nicht nur irgendwelche wünsch- und hoffnungsvollen Vorschläge, sondern untersucht eingehend die wirtschafts- und finanzpolitische Lage der Bundesrepublik, um die tatsächlichen Möglichkeiten abzutasten. Gewissermaßen als Probe aufs Exempel wurden dann die Förderungen und Ergebnisse der Kommission verglichen mit Schätzungen und Plänen der einzelnen Länder und ihrer zuständigen Sachverständigen, wobei sich zeigte, daß die Abweichungen nicht sehr groß waren.

Die beiden Grundgedanken des Sechsjahresplanes, den der Sonne-Bericht vorsieht, sind einmal der sofort in Angriff zu nehmende Wohnungsbau, der ja ohnehin schon zusätzliche Arbeitsplätze schafft, verbunden mit einer planvollen Umsiedlung; und zum anderen ist es ganz grundsätzlich die Devise: Fort von der sozialen Unterstützung, hin zur produktiven Leistung! Mit Recht weist der-Bericht darauf hin, daß die Regierung an iedem arbeitslosen Flüchtling (bei zweieinhalbköpfiger Familie) im Jahr mindestens 1250 DM an Unterstützungen spart. Bei den ersten 100 000 Flüchtlingen wären das in einem Jahr 125 Millionen und nach Ablauf von sechs Jahren schon 625 Millionen erspartes Geld. Die zweiten 100 000 untergebrachten Flüchtlinge würden 500 Millionen ersparen, und insgesamt würde in sechs Jahren bei 500 000 wieder eingegliederten Flüchtlingen eine Ersparnis von 1875 Milliarden entstehen, wozu dann noch die wachsende Steuereinnahme aus dem zusätzlichen Lohneinkommen gerechnet werden müßte.

Dem gleichen Grundgedanken entspringt die Auffassung, daß es im höchsten Grade unzweckmäßig ist, große Teile des Lastenausgleichs oder der Soforthilfe für soziale Unterstützungen, also konsumptiv, auszugeben. Der Bericht schlägt vor, anstatt 23 Jahre lang jährlich etwa 1,5 Milliarden aus dem Lastenausgleich zu ziehen, den Zahlungsverpflichteten lieber die Möglichkeit zu bieten, durch höhere Sofortzahlungen die lange Verpflichtung abzulösen; das würde bedeuten, daß jemand, der 23 Jahre lang jährlich 1000 DM zu zahlen hat, die gesamte Schuld loswerden kann, wenn er sofort 10 000 DM zahlt oder in den ersten sechs Jahren je 2000 DM. Auf diese Weise würde man nicht auf Jahre hinaus die Rentenzahlungen für ein permanentes Altersheim sicherstellen, sondern Kapital in die Hand bekommen, um die unfreiwilligen Insassen dieses Altersheims wieder in den Wirtschaftsprozeß einzureihen.