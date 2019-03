Von Hubertus Prinz m. Löwenstein

Die Atmosphäre Roms ist vorkriegsmäßig, prae-1914, wie wohl in keiner anderen Hauptstadt Europas. In den Ministerien galonierte Diener: lange, ein wenig dunkle Gänge und kleine Salons, die mit Seidentapeten bespannt sind – wie einst am Ballhausplatz des k. und k. Österreich An den Wänden hängen Bilder der mariatheresianischen Zeit und zwischendurch romantisch-klassische Landschaften. Man spricht nicht laut, man ist sehr formell. Auf dem langen Wege vom konstitutionellen, zum faschistischen Königtum und zur Republik hat sich daran nichts geändert. Und man ist pünktlich. Für halb eins war mir zugesagt, daß ich den Außenminister Graf Sforza würde sehen können. Wir sahen uns pünktlich um halb eins.

Zum letzten Male hatte ich den Grafen Sforza in New York gesehen. Das war im Jahre 1943 gewesen, als wir beide noch politische Emigranten Waren. Die Carnegie-Friedensstiftung sandte uns damals als Gastprofessoren immer an die gleichen Universitäten. Er sprach für Italien und ich für Deutschland; wir sprachen damals darüber, wie diese Länder einst gewesen seien und wie sie eines Tages wieder sein würden, im Rahmen eines freien Europas!

Nun saß ich dem Grafen Sforza in seinem Arbeitszimmer gegenüber. Außer uns war niemand anwesend. Das Gespräch begann mit persönlichen Fragen, dann erwähnte ich, daß viele Deutsche die große Mittlerrolle Italiens erkennen. Italien könne wesentlich zu einer Festigung der deutsch-französischen Beziehungen beitragen.

"Ich möchte meine Meinung ganz genau präzisieren", sagte Graf Sforza. "Denn es liegt mir daran, gerade in Deutschland, dessen Bundeskanzler ich sehr schätze, richtig verstanden zu werden." ich schrieb mit, was er nun sagte, und las es ihm dann noch einmal vor. Graf Sforza sagte: "Sie wissen, daß ich viele Jahre hindurch für ein geeintes Europa gekämpft habe. Ich sehe arin die einzige Möglichkeit, alles das am Leben zu erhalten, was es in unsern Völkern noch an wirklichen Werten gibt, die einzige Möglichkeit auch, gleichzeitig auszumerzen, was an Giftstoffen im Nationalismus enthalten ist. Aber die Geschichte arbeitet nicht mit Wundern. Sie schafft in schrittweiser Entwicklung, von Stufe zu Stufe. Unsere große Aufgabe besteht in der Erhaltung des Friedens. Die Geschichte Frankreichs,Deutschlands, und Italiens ist Erfüllt von wunderbaren historischen Augenblicken, aber der größte Augenblick von allen wird kommen, wenn diese drei Länder ihre Bemühungen vereinen, um dem übrigen Europa ein Beispiel zu geben, dem die anderen dann folgen werden." Und er fügte hinzu: "Von Seiten Englands besteht immer noch ein gewisses Mißtrauen gegenüber kontinentalen Freundschaften. Aber ein Zusammenwirken von Italien, Deutschland und Frankreich könnte unmöglich falsch verstanden werden: Es wäre in letzter Klarheit nur auf die Erhaltung des Friedens gerichtet!"

"Ist es wahr", fragte Graf Sforza dann, "daß man in Deutschland diesem Gedanken gegenüber Mißtrauen hat? Daß man in Deutschland glaubt, dies sei eine ‚katholische‘ Konzeption oder bedeute gar die Wiederherstellung des Heiligen Römischen Reiches?"

"In Deutschland, das ist übertrieben", erwiderte ich. "Aber es gibt zweifellos Kreise, die solche Bedenken haben."