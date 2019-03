Der immer häufiger und lebhafter von allen Verkehrsteilnehmern vorgebrachte Wunsch nach Straßen, die den wachsenden Anforderungen angepaßt sind, bezieht sich nicht auf die deutschen Autobahnen. Diese erfüllen alle Anforde runden: große Sicherheit, Ausnutzung der Fahrgeschwindigkeit der Kraftfahrzeuge und niedrige Betriebskosten. Aber mit dem schnellen Steigen des innerdeutschen und des intereuropäischen Straßenverkehrs werden die noch vorhandenen Lücken des Autobahnnetzes immer fühlbarer. Im Zuge der schon vor 25 Jahren. geplanten Nord-Südlinie Hamburg–Frankfurt–Basel (Hafraba), die den Verkehr Skandinaviens mit dem Süden aufnehmen soll, fehlen noch die Strecken Hamburg–Göttingen und Karlsruhe–Basel. Die beiden im Bau fortgeschritten nen Anschlüsse nach Westen, Köln-Aachen und Mannheim–Saarbrücken, müssen fertiggestellt werden. Autobahnen sind Hauptlinien des von der Arbeitsgemeinschaft "Straßen" der Wirtschafts-Kommission für Europa in Genf im Juli 1949 festgestellten Netzes der europäischen Straßen für den internationalen Durchgangsverkehr. Das läßt erhoffen, daß für die Finanzierung internationale Geldmittel nicht nur in Form von Anleihen, sondern auch als Zuschüsse zur Verfügung gestellt werden.

– Man darf nicht vergessen, daß das Straßennetz aus ganz verschiedenartigen Teilen (Staats- und ehemalige Provinzialstraßen, Kreis- und Gemeindestraßen) zusammengesetzt ist. Mit wenigen Ausnahmen sind sie alle im vorigen Jahrhundert für Fuhrwerks-, nicht aber für den Kraftwagenverkehr gebaut. Bei ihrer Verbesserung handelt es sich daran, sie nach den Erfordernissen des motorisierten Verkehrs um- und auszubauen. Dieser Verkehr verlangt an erster Stelle staubfreie, ebene, griffige und gegen die Saugwirkung der Bereifung und das Eindringen von Feuchtigkeit gesicherte Straßendecken. Auch auf den Landstraßen I. und II. Ordnung müssen die noch in großem Umfange vorhandenen alten Schotterdecken verschwinden. Der Unterbau wird häufig verstärkt werden müssen. Diese recht kostspielige Maßnahme ist notwendig, damit die Ebenheit der Straßendecken erhaben bleibt. Die Fahrbahnen, für die man noch vor 20 Jahren 6 m Breite überall für ausreichend ansah, müssen bei stärkerer Verkehrsbelastung auf 7 m gebracht werden. Der Umbau verkehrsgefährlich starker Wölbungen im Querschnitt in ein flacheres Profil und die Herstellung einseitigen Quergefälles in den Krümmungen stehen auf zahlreichen Straßendecken noch aus. Neben den Verbesserungen der Fahrbahnen darf die Beseitigung von Mängeln der Linienführung, wie starke oder unübersichtliche Krümmungen, übermäßige Steigungen, Kreuzungen mit anderen Verkehrswegen, besonders mit Eisenbahnen, die gefährlich sind oder lange Aufenthalte verursachen, Verbreiterung enger Ortsdurchfahrten oder ihr Ersatz, durch Umgehungsstraßen, nicht vergessen werden.

Für die Verkehrswirtschaft ist die Verbesserung der Straßen eine Notwendigkeit. Auf guten Straßen ist nicht nur die Unfallzahl geringer als auf schlechten, auch die größere Reisegeschwindigkeit bringt Zeit- und Geldgewinn, vor allem tritt eine beträchtliche Verminderung der Fahrzeugbetriebskosten ein. Diese Betriebskostenersparnis kann auf Grund ausgedehnter Versuchsfahrten mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auf 25–30 v. H. der gesamten Fahrzeugkosten geschätzt werden. Zur Zeit belaufen sich die Betriebskosten eines Lastkraftwagens mittlerer Größe unter Einschluß der jetzigen Straßenkosten auf etwa 14 Dpf je t/km, wobei auf die Straßenkosten etwa 10 v. K. entfallen. Selbst wenn man diesen Anteil für eine durchgreifende Verbesserung der Straßen verdoppelte, würde die Betriebskosten Verminderung um 25–30 v.H. diesen Mehraufwand so stark übersteigen, daß der Straßenverkehr die zehnprozentige Kostenerhöhung vermutlich auf sich nehmen würde, wenn er nur die Gewißheit hätte, daß der Ertrag unverkürzt dem Straßenbau zuflösse.

Ein Wort noch über die Verwaltung der Straßen, die für die wirtschaftliche und technisch richtige Durchführung des Straßenbaues eine sehr wesentliche Bedeutung hat. Nach dem Grundgesetz werden die Autobahnen und Bundesstraßen von den Ländern im Auftrage des Bundes verwaltet. Den Ländern obliegt auch die Verwaltung der Landstraßen I. und 11. Ordnung, der letztgenannten im Auftrage der Kreise. Die gesamte Straßenverwaltung liegt also in einer Hand. Nur in Hessen verwalten noch die alten Bezirksverbände die Straßen. Neuerdings sind in Nordrhein-Westfalen leider Bestrebungen im Gange, die Straßen Verwaltung zwei neu zu bildender. Landschaftsverbänden Nordrhein und Westfalen zu übertragen. Man sollte in Erkenntnis der Nachteile einer solchen Zersplitterung, nebenbei aber auch wegen der höheren Kosten für mehrere Verwaltungen, überall dieStraßenverwaltung einheitlich bei den Ländern belassen. Verkehrsnetze genügen ihren Zwecken sicherlich am besten, wenn sie über möglichst große Gebiete hin einheitlich geleitet werden. Großjohann