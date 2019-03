Hamburgs Flughafen entwickelt sich immer mehr zu einem wichtigen Luftkreuz, das nach allen Ländern über beste Flugverbindungen verfügt. Der in Kraft getretene Sommerflugplan bringt erneut erheblicheVerbesserungen der kontinentalen und transatlantischen Linien. Da ist zunächst die belgische Gesellschaft Sabena, die jetzt an jedem Dienstag und Donnerstag über Düsseldorf und an jedem Sonnabend nun auch über Köln nach Brüssel fliegt, was besonders im Rheinland sehr begrüßt wird. Die Swissan hat ihren Dienst mit Hamburg ebenfalls erweitert: Ab 8. Mai befliegt sie täglich die neue Linie Hamburg–Nürnberg–München (und weiter nach Zürich). Infolge des frühen Abfluges in Hamburg können die Reisenden nach einem Aufenthalt von 8 Stunden in Nürnberg oder 6 Stunden in München noch am gleichen Tage wieder in Hamburg sein.

Die British European Airways versieht den Dienst Hamburg–Berlin täglich mit 6 Flügen; außerdem verkehrt sie auf der Strecke Hamburg–London täglich dreimal. Einen neuen Dienst Hamburg–Paris, mit Anschluß nach Nord- und Südamerika, führt die Air France ein. Die holländische Luftverkehrsgesellschaft KLM fliegt täglich die Strecke Hamburg–Amsterdam, um in Amsterdam Anschlüsse nach Paris, London und New York zu bedienen. Besonders interessant aber ist für das Rheinland und für Hamburg die Inbetriebnahme der Linie Düsseldorf–Hamburg–Kopenhagen–Stockholm–Helsinki durch die finnische Luftverkehrsgesellschaft Aero O/Y, die vor allem dem Ausbau der Handelsbeziehungen zwischen Westdeutschland und Finnland dienen wird.

Eine große Bedeutung mißt man der neuen SAS-Luftlinie zu, die zwischen dem Frankfurter Rhein-Main-Flughafen und Tokio eingerichtet wurde. Die Entfernung (15 420 km) wird in 48 Stunden bei einer Flugzeit von 39 Stunden bewältigt. Auch von dieser Linie erwartet man eine Belebung der gegenseitigen wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen Das erhofft sich ebenfalls der Ostasiatische Verein in Hamburg, der zum Abflug der ersten SAS-Maschine nach Tokio seine besonderen Glückwünsche übermittelte. ww.