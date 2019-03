Monica Dickens: Zwölf um ein Bett (Universitas-Verlag, Berlin, 400 S., Leinen DM 14,50). – Die Urenkelin von Charles Dickens hat die minutiöse Beobachtungsgabe, die Sicherheit im Fabulieren und den herzhaften Humor des großen Vorfahren. Vom Bett eines Kriegsversehrten aus spiegelt sich das große und das kleine Leben, bis am Ende der Verwundete selbst seine Funktion im Dasein wiederfindet.

Ilka Chase: Schlaflose Nächte. Roman (Wolfgang Krüger Verlag, Hamburg, 354 S., Leinen DM 12,–). – Die mondäne New Yorker Schauspielerin zeichnet mit kühler Eleganz das Porträt einer erfolgreichen amerikanischen Geschäftsfrau aus der kosmetischen Branche, ihr Eheglück, die Trennung von ihrem Mann, gescheiterte Hoffnungen und Vereinsamung.

Dorothee von Velsen: Wir leben eine Spanne Zeit. Roman (Rainer Wunderlich Verlag, Tübingen und Stuttgart, 456 S., Leinen DM 12,50). Zwei deutsche Frauen, Mutter und Tochter, werden in Frankreich vom Krieg überrascht und in den Wirbel der politisch-menschlichen Entscheidungen hineingerissen. Aus unzähligen Details entsteht langsam und fast gemächlich das Bild unterschiedlichster Schicksale in dem von Unsicherheit erfaßten Land.

Betty Macdonald: Das Ei und ich (ro-ro-ro-Taschenbuch, Rowohlt, Hamburg, 208 S., DM 1,80). – Der Erstlingsroman einer jungen Amerikanerin, erfolgreich verfilmt. Amüsant, optimistisch, oft mit drastischem Humor wird das Leben einer ehemaligen Studentin auf einer einsamen Hühnerfarm mit allen Tücken und Freuden erzählt.

Rose Franken: Claudia. Roman einer jungen Ehe (Verlag Georg Greif, Walther Gericke, Wiesbaden, 246 S.). – Ebenfalls das erste, erfolgreiche Buch einer amerikanischen Erzählerin. Laicht und kapriziös spinnt sich die beinahe alltägliche Geschichte der kleinen Familie auf einer Farm in Connecticut fort, als deren Mittelpunkt die reizende Claudia schaltet.

Daphne du Maurier: Des Königs General. Roman (J. P. Toth Verlag, Hamburg, 442 S., Leinen DM 14,80). – In der Ichform schildert die Verfasserin der "Rebecca" den Kampf zwischen englischem König und Parlament im 17. Jahrhundert. Der Schauplatz ist wieder Cornwall, der Held ein romantischer General, dessen abenteuerliche Taten und dessen zärtliche Liebe zu seiner Jugendfreundin der Ausgangspunkt für die geschickt gebaute Handlung sind.

dieselbe: Ich möchte nicht noch einmal jung sein. Roman (Diana-Verlag, Baden-Baden, Stuttgart, 381 S.). – Der dramatische, psychologisch fesselnde Bericht eines jungen Mannes, der, am Rande der Verzweiflung, einen Lehrmeister findet und erst spät die Freude an der Vielfalt des Lebens kennengelernt. Am Ende seines Weges, der durch die ganze Welt führt, kehrt er nach London zurück, wo er eben jene Erlebnisse niederschreibt.

Marion Einwächter: Du bist mir nah. Ein Buchder Liebe (Südverlag, Konstanz, 288 S., Leinen DM 7,60). – Das erschütternde Bekenntnis einer liebenden Frau zu ihrem Gatten, der als Flieger über Tunis abstürzte. Aus Gegenwart und Erinnerung, aus Traum und Wirklichkeit entsteht das innige Bild echter Zusammengehörigkeit.