Von Paul Bourdin

Wieder einmal scheint die UNO die Verantwortung für eine politische Entscheidung den Militärs überlassen zu wollen. Zwar beraten die vierzehn am Koreafeldzug teilnehmenden Mächte seit Wochen darüber, was zu geschehen habe, falls die kommunistische Luftwaffe sich an der Offensive beteiligen sollte; zu einem einstimmigen Beschluß scheinen sie aber immer noch nicht gekommen zu sein. Truman hat es auf seiner wöchentlichen Pressekonferenz abgelehnt, die Frage zu beantworten, ob Ridgway Vollmacht habe, Luftstützpunkte in der Mandschurei zu bombardieren, und der kanadische Außenminister Pearson erklärte am gleichen Tage im Parlament, es könnte sein, daß die Entscheidung darüber "an Ort und Stelle" gefällt werden müsse, aber das UNO-Oberkommando sollte auf jeden Fall versuchen, vorher die Mitgliederstaaten zu konsultieren. Nun, man sollte meinen, daß zu einer Konsultation in den zurückliegenden Monaten reichlich Zeit gewesen sei, damit nicht wieder "an Ort und Stelle" eine militärische Initiative ergriffen wird, deren Folgen sich nur auf der höchsten politischen Ebene ermessen lassen!

Als es sich im vorigen Herbst darum handelte, zu beurteilen, ob ein Vorstoß bis zur mandschurischen Grenze ein Eingreifen der Chinesen nach sich ziehen würde, überließ man dieses Urteil General MacArthur. Will man es heute General Ridgway überlassen, zu beurteilen, ob eine Bombardierung der Mandschurei ein mehr oder minder offenes Eingreifen, der Sowjets nach sich ziehen könnte? Dann müßten wir es wieder erleben, daß Politiker und Militärs sich gegenseitig die Bälle der Verantwortung zuwerfen, wie es jetzt; in dem Streit zwischen Truman und MacArthur. geschieht. Zur Entschuldigung des damaligen Fehlurteils MacArthurs hat dessen Mitarbeiter, General Whitney, soeben angeführt: "Die Frage war eine fundamental politische, da sie sich auf Entscheidungen bezog, die in Peking getroffen wurden und daher völlig außerhalb der Reichweite des militärischen Nachrichtendienstes von General MacArthur lagen." Ebenso ist die Frage, ob die Sowjets eingreifen werden, eine rein politische, denn der Beschluß dazu wird nicht in Korea, sondern in Moskau gefaßt. Ob und in welchem Falle eine solche Entscheidung droht, kann daher nur von Politikern beurteilt werden, und nur sie können die Verantwortung für die Folgen tragen, die sie aus diesem Urteil ziehen.

Die Begrenzung des Krieges war bisher möglich, weil beide Seiten die Feindseligkeiten auf die koreanische Halbinsel beschränkten und die außerhalb dieses Kriegsschauplatzes liegenden Nachschubzentren nicht angriffen. Das galt für dieVersorgungsplätze der Kommunisten in China, das heißt in der Mandschurei und auf dem chinesischen Festland, wie für die Konzentration von Truppen, Material und Verpflegung der UNO in Japan. Seitdem kein Zweifel mehr über die Bereitstellung einer kommunistischen Luftwaffe besteht, kann dieses Gleichgewicht täglich in Frage gestellt werden. Selbst eine überlegene Luftwaffe – so argumentieren die Militärs – würde zur Abwehr nicht ausreichen, so daß die Existenz des Expeditionskorps selbst bedroht wäre. "Man kann eine entschlossene Luftoffensive nicht aufhalten, wenn man nicht die Stützpunkte angreift, von denen sie ausgeht", hat der Oberbefehlshaber der Luftstreitkräfte der Vereinten Nationen, General Stratemeyer, in diesen Tagen erklärt.

Hier stellen sich also zwei Fragen, die offenbar in den Beratungen des stellvertretenden amerikanischen Außenministers Dean Rusk mit den übrigen dreizehn in Korea kämpfenden Mächten noch nichtgeklärt werden konnten. Einmal: Wann ist der Fall gegeben, daß das Expeditionskorps in Gefahr, ist? Hängt das von der Zahl der eingesetzten feindlichen Maschinen ab, von dem materiellen Schaden, den sie verursachen, von der Zahl der Opfer, die sie erfordern? Oder von dem Umfang der Räumung, zu dem sie zwingen? Zum anderen: Wer entscheidet darüber, daß der Fall der Bedrohung des Expeditionskorps gegeben ist und daß sie nur durch die Bombardierung der Mandschurei abgewehrt werden könne? Die UNO oder das Oberkommando "an Ort und Stelle"?