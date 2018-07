Unter diesem Titel berichtet die New York Herald Tribune von einer Warnungstafel, die von der amerikanischen Luftwaffe auf dem Flugplatz in Tulln, 30 Kilometer von Wien entfernt, in englischer Sprache aufgestellt wurde. Die Tafel hat folgenden Wortlaut: „Gefährliche Straße nach Wien! Kurvenreiche Strecke, voll mit Ochsenkarren, Radfahrern, Kindern und eingeborenen Autofahrern von unerkennbaren Absichten!“