Für die durch Krieg und Kriegsfolgen persön-

lich Geschädigten gibt es drei Arten von Ausgleichen: 1. die Rückerstattungsgesetze und -Verordnungen für die Westzonen und Berlin; sie gelten nur für feststellbare Vermögensgegenstände; 2. den kommenden Lastenausgleich, dessen Entwurf als „Vertreibungsschäden“ auch den Verlust der beruflichen Lebensstellung behandeln will; 3. ein „Entschädigungsgesetz vom 12. August 1949.“ Die meisten persönlichen Schäden der Opfer nationalsozialistischer Unterdrückung bleiben ungeregelt. Denn die Vorschriften zu 1. gelten ja nur für noch vorhandene und feststellbare Sachwerte, diejenigen zu 2. sind noch nicht Gesetz, und wenn der Regierungsentwurf unverändert angenommen werden sollte, so würden sie nur für Beamte gelten, also nicht für Jahre und Jahrzehnte tätig gewesene Arbeiter und Dauerangestellte, die kündbar waren. Das zu 3. genannte Gesetz „zu Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts“ geht zwar weiter, gilt aber nur in der amerikanischen Zone und ist überall sonst nicht anwendbar.

Auf diesem Gebiet sind also Lücken und Rechtsungleichheiten. Sie auszugleichen wäre an sich möglich: der Bundestag brauchte nur in seine Fassung des Lastenausgleichs die wichtigsten Vorschriften des Gesetzes für die USA-Zone einzuarbeiten. Diese Fragen werden wegen ihrer allgemeinen Bedeutung und ihrer sozialen Auswirkungen ohnehin in dem Bundestag-Ausschuß eingehend erörtert werden. Freilich ist damit zu rechnen, daß Widersprüche vom Bundesministerium der Finanzen kommen werden mit dem Hinweis darauf, daß schon jetzt der Geldbedarf für die Ausgleichsleistungen die Eingänge aus den Ausgleichabgaben weit übersteige. Aber es sprechen doch so viele Gründe dafür, daß vermutlich der Ausschuß und das Plenum des Bundestages sich über solche Widersprüche hinwegsetzen werden.

Es kommt hinzu, daß auch das Gesetz der USA-Zone empfindliche Härten hat. Es legt nämlich die Verpflichtung zur Wiedergutmachung dem letzten Arbeitgeber auf. In vielen Fällen gibt es den nicht mehr, in anderen ist nichts von ihm zu holen. Zahlreich sind die Fälle, in denen beim preußischen Staate tätig gewesene Arbeiter oder Angestellte aus politischen Gründen entlassen und später vertrieben wurden: wenn auch die Bundesrepublik Rechtsnachfolgerin des aufgelösten preußischen Staates ist, so ist es doch mehr als zweifelhaft, ob der Bundesminister der Finanzen für die Erfüllung von Rechtsnachfolgepflichten, die schon bisher in allen anderen Zonen nicht anerkannt wurden, Mittel bereitstellen kann und will; vielleicht verweist er die Geschädigten an die öffentliche Fürsorge ...

Die beste Lösung bleibt es für diese und andere Fälle, wenn der allgemeine Lastenausgleich auch die persönlichen Schäden – natürlich nur in Höhe von einem Zehntel infolge der Geldreform – berücksichtigen würde. Dies wäre mit ganz wenigen Zusätzen (z. B. bei § 198 des Regierungsentwurfs usw.) erreichbar. Die beruflich Geschädigten erhielten dann eine „Hauptentschädigung“ nach den Vorschriften des Lastenausgleichs. Die Mehrarbeit der gesetzgebenden Körperschaften würde dadurch ausgeglichen sein, daß ein – dem Entschädigungsgesetz von 12. August 1949 für die amerikanische Zone entsprechendes – Bandesgesetz dadurch überflüssig wird. Dieser Ausgleich stellt die Rechtseinheit wieder her. Er ist zugleich gerecht und sozial. Volkmann