Von Josef Marein

Noch sitzt Dr. Grimme, der Generaldirektor des Nord westdeutschen Rundfunks, auf seinem Posten. Wie lange noch? Wie lange noch müssen alle Wohlmeinenden unter den Eingeweihten sich verpflichtet fühlen, die tüchtigen Programm-Leute des NWDR – wohlverstanden: die tüchtigen, aber deren sind viele – vor ihrer eigenen Generaldirektion in Schutz nehmen? Wie lange muß man noch in aufklärenden Briefen aus dem Hamburger Rundfunkhaus Sätze lesen wie diesen:"Gestatten Sie meine Anonymität als einen Notbehelf in einer Zeit unvollendeter Demokratie ...?" Der Fall Dr. Grimmes hat einen politischen Aspekt. Und die "Zeit" kann die Reihe ihrer Veröffentlichungen über der NWDR gerechterweise nicht abschließen, ohne auf die politische Seite der Sache zu verweisen!

Als vor nunmehr zwei Jahren die britische Besatzungsbehörde den Rundfunk in deutsche Hände gab, war es der vormalige Generaldirektor, der englische Controller Hugh Carlton Green, der leise Bedenken dagegen äußerte, daß der neue Chef, nämlich Dr. Grimme, ein Parteimann sei. Er gebrauchte ein englisches Wort, als er dem SPD-Mann Grimme zurief, wenn einst die Hamburger SPD-Zeitung, das "Echo", schreiben werde: "Herr Doktor, essen Sie Ihren Hut!", dann sei Gewißheit, daß der neue Chef sich unparteilich, überparteilich verhielte. Das "Echo" war es nicht, sondern andere Zeitungen sind’s, die heute Anlaß haben, sich an Hugh Carlton Greens Wort zu erinnern: "Doctor, eat your hat!"

Es ist im Laufe unserer Polemik gegen den NWDR manches geklärt worden, nicht zuletzt durch die Widerlegungsversuche, die Dr. Grimme – wenn auch vergeblich – unternahm. Es war ein Weg durch Gestrüpp. Jetzt mögen in Bonn die Entscheidungen über eine Reorganisation des Rundfunks getroffen werden. Schon versprach Innenminister Dr. Lehr ein Rundfunkgesetz; schon reichte Dr. Mühlenfeld, der Fraktionsvorsitzende der Deutschen Partei, einen entsprechenden Antrag ein, der dann auch prompt von dem SPD-Bundestagsabgeordneten Brunner torpediert wurde. Fest steht jedenfalls, daß das jetzt noch geltende Rundfunkstatut, das dem englischen BBC-Vorbild nachgeformt wurde, sich in Deutschland nicht bewährt hat; eine Tatsache, an der Dr. Grimme deshalb mitschuldig ist, weil er sich in kritischen Augenblicken als das offenbarte, was er – so reich an Eigenschaften er immer zu sein scheint – vermutlich am meisten ist: Gefolgt mann einer politischen Partei.

Es ist recht unerquicklich, den augenblicklichen Stand der Dinge zu betrachten: Dr. Grimme und seine Freunde möchten vorerst erreichen – jedenfalls hat man guten Grund, dies anzunehmen daß die Hohe Kommission sich für eine Verlängerung der Geltung des NWDR-Statuts von 1945 ausspräche. Derweil hätte die NWDR-Generaldirektion dann Zeit, bestimmte personalpolitische Ziele durchzusetzen. Zuverlässigen Grund aber hat man zu der Erwartung, daß die Alliierten eine Verlängerung des derzeitigen Funkstatuts keineswegs befürworten werden. So bleibt denn Grimmes Freunden nichts anderes übrig als der Versuch, den Termin der befürchteten Rundfunkdebatte im Bundestag möglichst hinauszuzögern; ein Versuch, der im Falle des DP-Antrages vorerst ziemlich mühelos gelang. Und ferner der Versuch, Einfluß auf das kommende Rundfunkstatut zu nehmen, denn selbst der sonst so dementifreudigen NWDR-Generaldirektion wird es nicht gelingen, glaubhaft zu dementieren, was Eingeweihte über Verhandlungen mit dem Regierungsdirektor Lüders, dem Sachbearbeiter des Referates "Presse und Rundfunk" im Bundesinnenministerium, zu berichten haben: Lüders, der mit dem Entwurf eines Rundfunkgesetzes beschäftigt ist, habe, – so heißt es – das Angebot erhalten, eine führende und natürlich hochbezahlte Stellung im NWDR zu übernehmen. Stimmt dies, dann hätten wir hier einen ziemlich deutlichen Fall der Beeinflussung!

Es scheint nun leider so, daß vielen Bonner Politikern – soweit sie nicht der SPD und ihrer Gegnerin, der DP, angehören – die eminente Bedeutung des Rundfunks als eines politischen Instrumentes bisher nicht klar genug geworden ist. Wer aber erfahren hat, mit wieviel Hoffnung, Spannung, Zuversicht in der Sowjetzone die Kommentare des Rias-Senders und der "Stimme Amerikas" aufgenommen werden, der mußte sich lange schon unwillkürlich die Frage stellen: Was hindert den Generaldirektor Dr. Grimme daran, die stärkste deutsche Sender-Organisation zur eignen "Stimme Deutschlands" werden zu lassen? Auf einen entsprechenden Hinweis der "Zek" hatte Dr. Grimme nichts als den sehr typischen, finanziell pointierten Satz zu erwidern: der NWDR unterhielte immerhin die Station in Berlin. "Wir pumpen", so sagte er, "jährlich nicht weniger als vier Millionen Mark nach Berlin als Notopfer hinein, für die wir keinerlei Gegenleistung, etwa aus den Gebühren der Berliner Bevölkerung erhalten."

Wenn also gewisse Geldmittel für die Verteidigung gegen den Kommunismus verfügbar sind und tatsächlich auch ausgegeben werden, dann erhebt sich gewiß die Frage, wieso die für diesen Kampf geeigneten politischen Persönlichkeiten nicht verfügbar sind. Die "Zeit" war bisher taktvoll genug, diese Frage nicht aufzuwerfen. Überzeugt, daß es wenig schön sei, auf die politische Vergangenheit jener Menschen hinzuweisen, die sich selbst von Vergangenem losgesagt haben, war es nicht die "Zeit", sondern eine andere Zeitung, die nach der politischen Herkunft einige? enger Mitarbeiter des NWDR-Generaldirektors fragte. Worauf Grimme erwiderte, es gäbe auch sonst einige Potenzen im kulturellen Leben Europas, die einmal mit dem Kommunismus geliebäugelt hätten .. Er nannte Attlee, nannte Artur Koestler, nannte Silone, nannte sogar André Gide. Er nannte sie leichthin in einem Atem mit seinen Generaldirektions-Mitarbeitern, und da stimmte doch wohl die Ebene nicht ganz. Denn jene berühmten Männer, die er zitierte, sie sind und waren nicht nur in ihren Persönlichkeiten von größerem Format, sondern auch in ihrer Entschlossenheit, geistig und politisch den Kommunismus zu bekämpfen.