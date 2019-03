P. Istanbul, Anfang Mai

Die jüngsten Vorgänge im Iran haben hier große Erregung hervorgerufen: Sowohl der Rücktritt des persischen Ministerpräsidenten Hussein Ala und die mögliche Nachfolge des Nationalisten Dr. Mohammed Mussadig wie auch der einstimmige Beschluß des persischen Parlaments zur Errichtung einer zwölfköpfigen Behörde, die unverzüglich die Anglo-Iranische Gesellschaft übernehmen soll.

Das Parlament hatte bereits im vergangenen Monat die Verstaatlichung der britischen Ölgesellschaft grundsätzlich gebilligt. Aber niemand hatte damit gerechnet, daß der Plan so schnell zum Gesetz werden sollte.

In dem Gesetz heißt es in lapidarer Kürze: "Alle Gewinne aus der Ölindustrie sind nach dem Verstaatlichungsgesetz rechtmäßiger Besitz des persischen Volkes" Der bisherige Besitzer, die Anglo Iranian Oil Company, wird überhaupt nur einmal erwähnt: "Mit der Einsetzung des Amtes übernimmt die Regierung sofort den Betrieb der früheren Anglo Iranian Oil Company. Wenn die Gesellschaft vor der sofortigen Übergabe ihrer Anlagen auf Entschädigung besteht, kann die Regierung 25 v. H. des Gewinnes nach Abzug der Betriebskosten hierfür bereitstellen." Der britische Botschafter in Teheran, Sir Francis Shepherd, erklärte, diese Entwicklung werde "zu einer sehr ernsten Lage" führen. Die britische Regierung werde die Enteignung der Anglo Iranian Oil Company nicht hinnehmen. Was also soll nun werden?

Man muß die persische Mentalität kennen, um eine Antwort zu geben. Die Perser sind eine der intellektuellsten Menschenrassen der Welt. In Verhandlungen sind sie jedem Europäer weit überlegen, weil es diesen nur selten oder nie gelingt, den Denkvorgang des Persers wirklich zu folgen. Eine solche Verhandlung gleicht daher allzuoft einem Schachspiel zwischen einem Weltmeister und einem Sextaner.

In einem Punkt aber kann man fast jeden persischen Gedankengang erfassen, und zwar in seinem Endpunkt. Denn bei ihm handelt es sich mit einiger Sicherheit meist um Geld. Und bei der "Nationalisierung" des persischen Petroleums ist natürlich viel Geld zu verdienen. Die Frage ist nur, wer will es verdienen, wie will er es verdienen und von wem.

früher war die Sache einfach. Die persischen Anteile an den Ölgewinnen wanderten direkt in die Privatkasse des Schahs. Diese Zeiten sind vorbei. Heute gibt es mehr Leute in Teheran, die bei dem Geschäft etwas verdienen möchten. Auch mit Anteilen allein will man sich nicht begnügen. Persien will sein Öl selbst verkaufen. Wer bietet am meisten: Rußland, Amerika oder England? Ein neuer Brennpunkt des sogenannten kalten Krieges ist damit geschaffen. Wohin soll das leicht entzündbare Petroleum fließen?

Man ist in der Türkei nicht leicht außenpolitisch nervös. Diesmal aber beginnt man es zu werden. Kein Wunder, denn man weiß hier nur zu gut, daß einem russischen Vormarsch an den Persischen Golf kein ernst zu nehmender Widerstand entgegentreten kann. Man weiß, daß die Russen in wenigen Tagen in Abadan und in kürzester Frist in Aleppo und Damaskus stehen können. Dann hat die Türkei nicht nur ihre irakische und ihre Nordgrenze zu verteidigen, sondern sie ist auch vom Osten und Süden her bedroht. Und noch immer liegt keine einzige formale und bindende Hilfsverpflichtung der USA vor ...