Von unserem Londoner Korrespondenten

London, Anfang Mai

Nach flehenden Bitten am Krankenlager Attlees und wütenden Drohungen gegen den „Akademiker Gaitskell“ ist Aneurin Bevan in die Wildnis ausgezogen. Der temperamentvolle Walliser, der seine freudlose Jugend als Bergarbeiter-< kind nicht vergessen kann, und mehr noch seine radikale, mit keinerlei weiblicher Intuition zum Kompromiß begabte Frau Jenny Lee fühlen sich jetzt als Märtyrer, die dem Moloch Aufrüstung geopfert wurden.

Selbst Bevan hat niemals gegen die Aufrüstung „an sich“ opponiert. Doch ihm schwebte eine „totale“ Aufrüstung vor, zu der auch die moralische Stärke eines echten, unerschütterlichen sozialen Fortschritts gehöre. Er wollte der Welt – und vor allem den Amerikanern – klarmachen, daß im kalten wie im heißen Krieg gegen die sowjetische Verzerrung der sozialistischen Idee die überzeugte Zufriedenheit des kämpfenden britischen Arbeiters eine mindestens so effektive Waffe sei wie der neueste Tank oder der allerbeste Düsenjäger.

Diesen Appell nicht als Kabinettsmitglied und nicht mit der vollen Wucht der gesamten Regierung an die Welt richten zu können, sondern nur von der dritten Bank auf der Regierungsseite im Unterhaus, dies ist der Urgrund des „Märtyrergefühls“, mit dem Bevan in die Opposition geht. Sicherlich würden Bevan von seinen Fraktionsgenossen und von der Labour- Anhängerschaft im Lande mehr Sympathien in diesem Verzweiflungsschmerz entgegengebracht worden sein, wenn er nur aus diesem Motiv heraus demonstriert hätte. Er hat es zwar auch aus diesem Motiv getan, doch können selbst die wenigen Freunde, die seine zersetzende Maßlosigkeit ihm noch erhalten hat, nicht leugnen, daß die Lauterkeit von Bevans Protest ganz erheblich von persönlichen Ambitionen getrübt wird. Ambitionen, die bei der Familie Bevan-Lee ganz unenglisch nackt zutage treten. Seine beiden jüngeren Gefolgsleute, Handelsminister Wilson und Staatssekretär im Versorgungsministerium Freeman, haben ihre Prinzipientreue weit überzeugender vertreten.

Wohin aber gehen Bevans Ambitionen? Der heute 53jährige will offenbar möglichst rasch die Labour Party in die Opposition getrieben sehen, damit man den dann regierenden Konservativen die Aufrüstung und die Verschlechterung der Lebenshaltung und die Beibehaltung der Rationierung und andere Unbilden mehr in die Schuhe schieben kann. Wenn sich dann ihre Zeit erfüllt hat und bei der darauf folgenden Wahlperiode mit dem unerbittlichen Pendelschlag des Zweiparteiensystems wiederum eine Labour-Regierung ins Unterhaus einzieht, dann wird nach diesem Plan Aneurin Bevan in Nummer 10, Downing Street, der große Mann sein. Mehr als einmal ist diese Version in den zurückliegenden Tagen von führenden Labour- Politikern gesprächsweise geäußert worden, und es besteht kein Grund, an der Sachlichkeit dieser Auslegung zu zweifeln.

Heute mag es vielen Beobachtern noch zweifelhaft erscheinen, ob Bevan der Nutznießer des bevorstehenden Labour-Begräbnisses sein wird. Doch sowohl aus der Geschichte der Labour Party als auch aus ihrem gegenwärtigen lethargischen Zustand muß man den Schluß ziehen, daß eine Zersplitterung bei Labour unvermeidlich sein wird, sobald die Zwangsjacke der knappen Halbdutzend-Mehrheit einer aktionsunfähigen Regierung mit den lockerwallenden Gewändern der Opposition vertauscht sein werden. In diesen kommenden Oppositionsjahren dürfte Aneurin Bevan die sozialistische Fanfare blasen. Es liegt in seiner gequälten, mit Erinnerungen und Ressentiments belasteten Art, daß er jedenfalls zunächst nicht auf eine zahlenmäßig große Gefolgschaft wird rechnen können und daß er vor allem dort, wohin sein „besseres Ich“ tendiert, bei der eigentlichen Arbeiterschaft und bei den Gewerschaften, mit einem fast bourgeoisen Mißtrauen als der „Rote“ betrachtet werden wird.

Doch auch die Rolle des „Revolutionärs“, sosehr sie Bevan steht, dürfte nicht von Dauer sein. Denn Bevan hat nun einmal den Ehrgeiz zur Macht und wird aus diesem Grunde immer versuchen, auch eine neuerlich sozialistische Labour Party so zu gestalten, daß sie „mehrheitsfähig“ wird.