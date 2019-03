Aufführungen der Deutsch-Französischen Kulturlage in Hamburg

Die Realisierung des Schuman-Plans ist auch kulturell ein Ereignis erster Ordnung: sie bedeutet, daß hinfort das politische Mißtrauen die Konturen des geistigen Nebeneinander von Deutschland und Frankreich nicht mehr zu verwischen braucht. Ein Teil jener Einheit in der Mannigfaltigkeit, die das Mittelalter kannte, ist dem Nationalismus wieder abgerungen worden. Es war darum ein symbolischer Akt, daß in die theatralische Mitte der Hamburger Deutsch-Französischen Kulturtage ein Stück gestellt wurde, das in den Jahren der allerpeinlichsten Aufsplitterung (1925) die Komplementarität der beiden Volksgeister in einem heiklen, holden Spiel zur Erwägung gab: Jean Giraudoux’ früheste Komödie "Siegfried et le Limousin" (diesmal etwas gröblich "Minister Siegfried" betitelt). Giraudoux hat im dem politischen Riß gelitten, aber nicht erwähnt, man könne ihn durch Verständigungs-Phantasie schließen Er hat ihn mit der liebenden Phantasie überwölbt und dabei – "Versöhnung ist mitten im Streit" – den konstruktiven Sinn der Romantik wiederentdeckt; in Gedanken zu einen, was in der Zeit getrennt ist. Auch "Siegfried" ist eine Romanze, trotz des aktuellen Gewandes. Der deutsche Minister von 1925, rational wie nur der Idealfranzose, war vor seiner Gehirnverletzung 1918 Jacques aus Limoges, die Ausnahme unter den Franzosen, romantisch-irrational wie nur der Westdeutsche. In dieser kühn ersonnenen Personalunion steckt ein schönes Wunschbild für die Eintracht der beiden Völker. Daneben aber gewiß auch ein Bekenntnis unpolitischer Art: als Siegfried Jacques seine Identität erkannt hat, kehrt er nach Limoges zurück. Er will lieber unter Franzosen der Außenseiter als über Deutsche der Führer sein. – Diese beherzte Resignation spielte Erich Schellow in der Aufführung des Deutschen Schauspielhauses (unter Heinrich Kochs rational disponierender Regie in Franz Mertz’ romantisch stilisierenden Bühnenbildern) mit intimem Verständnis. Mit der Bürde der Popularität hatten seine Schultern den Krampf der Repräsentation abwerfen können.

Zwei Tage zuvor war (nach einem inoffiziellen Auftakt: Jules Supervielles deliziöser, ultra-romantischer Märchenkomödie "La Belle au Bois" – als "Blaubarts letzte Liebe" firmiert und von dem Nachwuchstrupp der "Studio-Bühne" erfrischend unreif dargeboten–) das Theaterfestival mit einer Prunkleistung französischer Bühnenkunst eröffnet worden: Jean Louis Barraults Inszenierung des "Soulier de Satin" von Paul Claudel mit der Dona Prouèze der Uraufführung von 1943, Marie Bell. Was sich von dieser alle Maße sprengenden, alle Gesetze des abendländischen Dramas spottenden, barocke Gesinnung und ostasiatische Spielform zu einer Modernität von übermorgen verschmelzenden Weltdichtung für das heutige Theater gewinnen läßt, ist hier gewonnen: Wort, Gebärde, Schritt, Bild und Musik (von Arthur Honegger) greifen kurzweilig ineinander. Das Katholische, das ja bei Claudel immer auch Ärgernis für alle wird, die das Urteil des Jüngsten Gerichts vorwegnehmen möchten, ist von Weltfreude durchhellt.

Abermals bestätigte dies Pariser Gastspiel: daß die geradezu transzendente Überlegenheit des französischen Theaters in seiner Kontinuität durch drei Jahrhunderte beruht. Es kann sich alle wechselnden Dramenstile anverwandeln, während das deutsche (seit dem Siege des Naturalismus über das Wiener Burgtheater) sozusagen immer von vom anfangen muß. Das ist besonders mißlich bei den Standardsrücken des französischen Dramas, und darum war die "Tartuffe" Aufführung unter Herbert Maisch, die die Kölner Bühnen in diesen Tagen zeigten, besonders ermutigend. Ein wirkliches Ensemble, reibungslos eingespielt, launig und locker, in Haltung und Sprachton jeder Knifflichkeit gewachsen. Darin zwei Darsteller höchsten Ranges: René Deltgen – Tartuffe, geschundene, verkommene, verzweifelt aufbegehrende Kreatur, und Edith Teichmann – Dorine, in Stimme und grazüer Bewegung das herzhafteste der Kammerkätzhen.

Daß auch für die heutige Boulevard-Komödie die rechte Mischung von Drastik und Leichtigkeit deutschen Bühnen wieder da sein kam, bewies, gleichsam am Rande, das Thalia-Theater mit einer exzellenten Inszenierung (Arno Aßmann) von Marc Giebert Sauvajons "Unser Herr Vater" (Les Enfants d’Edouard), in der vor allem Inge Meysel, Karl Heinz Schroth und Heinz Klevenow brillierten. Das kecke Spiel um den fingierten legitimen Vater wird wohl am längsten die Festwoche überdauern, die mit einem Beaumarchais-Gastspiel der Comédie Française ihren Abschluß finden soll. Christian E. Lewalter