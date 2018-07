Berlin, Anfang Mai Vor beinahe zwanzig Jahren war "Die Affäre Dreyfitß" von Rehfisch und Herzog einer jener vielen Bühnenbehelfe, mit denen der politische Leitartikel von der Szene her unterstützt wurde Das Berliner Schloßpark Theater hat mit der Wiederaufführung des 1933 natürlich verbotenen Stücks aber weder eine Rehabilitierung der Autoren noch eine Ehrenrettung ihrer Ideen beabsichtigt; denn in der kräftig zupackende Regie von Karl Heinz Stroux präsentierte sich jetzt ein Schauspiel das die historische Kulisse nur als Hintergrund für erstaunlich aktuelle Inhalte brauchte. Gewiß, die beiden Autoren hatten Ihr Stück neu gefaßt, hatten das Zolasche "jaccuse" auf alle Probleme zwischen Freiheit und Diktatur ausgedehnt — und so standen Emile Zola, Anatole France, Jean Jaures und Clemenceau als Phalanx gegen die Gewalt vor dem Berliner Publikum, das gerade in diesen Angelegenheiten mehr als sachverständig ist. Auf der engen Bühne machten in Caspar Nehers Bildandeutungen eine besonders erregende Wirkung die großen dramatischen Akte, in denen das Parlament den Fall Dreyfuß behandelt und der Zola Prozeß mtt der elementaren Anklageund Verteidigungsrede Zolas abrollt. Hier konfrontierte Stroux mit einem Massenaufgebot scharf feschnittener Profile die Welt der wahren Freieit und der durch Willkür verdorbenen ehemaligen Freiheiten. Wie aus, den ehemaligen Trägern der Freiheit Besessene der Macht geworden sind — diese außerordentlich anzügliche Wahrheit nahm in Berlin ein hellhöriges Publikum mit großer Anteilnahme entgegen: ia solchem Maße, daß sich Winnle Markus und Blaadine Ebinger, Ernst Sattler, Peter Mosbacher Paul Esser, Wilhelm Bordiert, Walter Süßenguth — um nur die Wichtigsten zu nennen— eiaea Erfolg erspielten, der die durchschnittlichen Wirkungen Berliner Premieren weit übertraf. K. W,

Über das Print-Archiv Über das Print-Archiv Dieser Text ist Teil des viele hunderttausend Artikel umfassenden ZEIT-Archivs seit 1946. Um die Inhalte des Archivs, die in den frühen Jahrgängen als gedrucktes Papier vorliegen, in eine digitalisierte Fassung zu übertragen, wurde eine automatische Texterkennung ("OCR") eingesetzt. Nur so ist es möglich, die enormen Textmengen zu verarbeiten. Auch eine ausgereifte Technik kann jedoch an ihre Grenzen stoßen: Je älter die Originalvorlage, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass der automatisierte Lesevorgang bei einzelnen Wörtern auf Probleme stößt. Deswegen kommt es vor, dass die digitalisierten Archivinhalte punktuell noch Fehler enthalten. Wir arbeiten intensiv daran, auch diese Unvollkommenheiten zu beseitigen. Die Nutzung ist ausschließlich in den Grenzen des §53 Urhg zum privaten Gebrauch durch eine natürliche Person zulässig. Zu den Möglichkeiten einer Lizenzierung von Nutzungsrechten, finden Sie hier weitere Informationen.