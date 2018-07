Von Ernst Krüger

Noch niemals sind in den Vereinigten Staaten Vorbereitungen für ein Gesetz in einem ausländischen Staat so aufmerksam verfolgt worden wie der Kampf um das Mitbestimmungsrecht in der westdeutschen Eisen-, Stahl-, und Kohlenindustrie. Dieses Interesse, ging so weit, daß amerikanische Befürworter und Gegner einer Mitbestimmung versuchten, auf. dem Wege über die Regierung in Washington Einfluß auf die Entwicklung in Westdeutschland zu nehmen.

Zu den Verfechtern desMitbestimmungsrechtes gehören in erster Linie die beiden großen Dachorganisationen der amerikanischen Gewerkschaften AFL und CIO. Vertreter dieser Organisationen, die nach Westdeutschland entsandt worden waren, hatten bereits im Frühjahr 1950 eine Denkschrift über die zukünftige Gestaltung der Ruhrindustrie verfaßt, die Präsident Truman und Außenminister Acheson überreicht wurde. In diesem ausführlichen Memorandum war bereits eine dreigeteilte Kontrolle der Ruhrindustrie durch Unternehmer, Arbeiter und Regierung gefordert worden. Diese Forderung wurde mit der Behauptung begründet, daß Dekartellisierungsmaßnahmen allein nicht genügen, wenn man die Ruhrindustrie nicht erneut zu einem wirtschaftlichen und politischen Machtinstrument machen wolle. Als Beweis wurde angegeben, daß die bisherigen Eigentümer rechts gerichteten Kreisen angehörten, die für eine wirtschaftliche und politische Annäherung an die Russen seien! Das einzige Mittel, eine solche Entwicklung zu verhindern, sei ein maßgebender Einfluß der Gewerkschaften, denn diese nicht kommunistischen Organisationen hätten sich als die stärksten Feinde des Kommunismus erwiesen. Die amerikanischen Gewerkschaften haben dann auch schließlich den Sieg ihrer deutschen Genossen als einen eigenen Sieg betrachtet.

Es ist daher erklärlich, daß sich gleichzeitig mit der gewerkschaftlichen Unterstützung des deutschen Mitbestimmungsrechtes eine Front der Unternehmer in den Vereinigten Staaten bildete, die in diesem Recht eine Gefahr für sich selbst erblicken. Die Wortführer unter den Gegnern des Mitbestimmungsrechtes waren der American National Association of Manufacturers, dem Verband, in dem 80 v.H. aller amerikanischen Fabrikanten zusammengeschlossen sind, und der National Foreign Trade Council of the United States, der Außenhandelsrat der USA. Beide Organisationen waren unablässig bemüht, ihre Mitglieder vor den Gefahren zu warnen, die sich aus einem deutschen Mitbestimmungsrecht in Zukunft für die amerikanischen Unternehmer ergeben könnten. Im März dieses Jahres entsandten de zwei ihrer prominenten Vertreter, Gordon Michler und Eldridge Haines, nach Westeuropa. Beide hatten den Auftrag, alle interessierten und beteiligten Stellen auf die möglichen Folgen aufmerksam zu machen, die eine Annahme des Mitbestimmungsgesetzes bei den amerikanischen Wirtschaftskreisen auslösen würde. Ihr Hauptargument war, daß die Verwirklichung des Mitbestimmungsrechtes viele amerikanische Unternehmer davon abhalten könnte, in Westdeutschland das von der deutschen Industrie dringend benötigte Privatkapital zur Verfügung zu stellen, das die bisherigen Investitionen der Marshall-Plan-Hilfe ablösen soll.

Mit Besorgnis blickt man in den Vereinigten Staaten aber auch auf eine andere mögliche Auswirkung des Mitbestimmungsrechtes. „In der heutigen Lage“ – so heißt es in einem amerikanischen Kommentar – „ist die wichtigste Frage, die sich aus dem Mitbestimmungsrecht ergibt, nicht etwa, ob es ein neues Experiment in den Beziehungen zwischen Kapital und Arbeit verbindet, sondern welchen Einfluß es auf die Rolle Deutschlands bei der westlichen Verteidigung ausübt. Die Ruhr bleibt ein vitaler Faktor in den Berechnungen General Eisenhowers, und die Männer, von denen die Produktion des Ruhrgebietes abhängt, sind ebenso wichtig, wie die Divisionen, die Eisenhower aufstellen will.“