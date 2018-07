Von P. Leverkuehn

Nach der New Yorker Außenminister-Konferenz im September 1950 wurde bekannt, daß die Anerkennung der deutschen äußeren Schuld eine der wesentlichen Voraussetzungen für die Abänderung des Besatzungsstatuts sei. Es hieß, daß es nur auf eine generelle Anerkennung ankomme; eine Konferenz zur Aufstellung eines Schuldenplanes würde dann die Einzelheiten regeln. Von dieser Konferenz ist nun leider nicht mehr viel zu hören. Vielmehr deutet einiges darauf hin, daß Einzelverhandlungen geplant sind, Einzelverhandlungen und keine Konferenz. – Das wäre eine bedauerliche Änderung des Standpunkts der Alliierten. Die Erfahrungen gerade auf dem Gebiet der finanziellen Regelungen haben gelehrt, daß Einzelverhandlungen ungeheuer zeitraubend sind. Außerdem ist es wichtig, das Schuldenproblem einmal vor einem allgemeinen Forum offen zu erörtern.

Schon vor 1945 war man sich darüber klar, daß die Reparationsfrage nicht so behandelt werden dürfe wie nach dem vorigen Krieg. Dennoch ist man wieder auf demselben Wege. Damals – 1918 – ging man davon aus, daß ein besiegtes Land zahlen müsse, um den Schaden, den die anderen Länder erlitten hätten, wieder auszugleichen. Man glaubte also, daß man mehr oder weniger unbegrenzt Werte aus Deutschland in die anderen Länder übertragen könne. Daran ging zunächst die deutsche Währung zugrunde und damit der deutsche Mittelstand. Erst dann entdeckte man das sogenannte „Transfer-Problem“ –: die Frage der Übertragbarkeit von Werten und berief die Dawes-Konferenz ein. in der man versuchte, die deutschen Reparations-Leistungen endgültig festzulegen ohne die deutsche Währung zu gefährden. Der Dawesplan hielt nur verhältnismäßig kurze Zeit, dann trat die Young-Konferenz zusammen. Aber man war sich noch immer nicht darüber klar, daß nur die privaten Anleihen, welche vor allem von Amerika nach Deutschland geflossen waren, die weiteren Reparationsleistungen überhaupt ermöglichten. Da überdies die Vereinigten Staaten damals die deutschen Vermögen freigaben, was einen weiteren Zufluß von mehreren hundert Millionen Devisen bedeutete, wurde Deutschland von der Wirtschaftskrise, die im Oktober 1929 in den Vereinigten Staaten ausbrach, erst Verhältnismäßig spät ergriffen. Dann aber nahm die Arbeitslosigkeit zu, und am 13. Juli 1931 mit der Zahlungseinstellung der Danat-Banken, wurde zum erstenmal deutlich, wie wenig man die Gesetze des internationalen Zahlungsverkehrs erkannt und beachtet hatte.

Wie sieht es nun heute aus? Die deutsche Währung ist stabilisiert worden von den Alliierten unter Zuziehung der Deutschen. Dann kam Korea, die Aufrüstung in den Vereinigten Staaten und die sprungartigen Bewegungen der Rohstoffpreise mit einer entsprechenden Nachwirkung auf Preise und Löhne – in Deutschland ebenso wie in allen anderen Ländern. Deutschland hat einen Anteil an der Marshallplan-Hilfe bekommen, und es hat andere Unterstützungen empfangen, für die Schuldanerkenntnisse, die in dem Notenwechsel vom 6. März 1951 ausgesprochen worden sind. Inzwischen aber geht die Liquidierung des deutschen Vermögens im Ausland weiter, und zwar beschleunigt weiter. Jetzt, sechs Jahre nach Beendigung der Feindseligkeiten, erhalten die Deutschen, welche noch kleine Sparguthaben in den Vereinigten Staaten hatten, Nachricht von ihren Banken oder Versicherungsgesellschaften, daß die Regierung der Vereinigten Staaten diese letzten Pfennige beschlagnahmt habe. Wozu? Schon der Bericht der Herter-Kommission des amerikanischen Kongresses, welche vor einigen Jahren Deutschland bereiste, empfahl, daß man wenigstens die Vermögen bis zu 10 000 Dollar freigeben solle. Kann den Vereinigten Staaten wirklich an diesen Summen gelegen sein, angesichts der Milliarden, um die es sich im Ganzen handelt.

Welche Schulden soll Deutschland anerkennen, und wie sollen sie bezahlt werden? Man hat in den Jahren nach 1920 sehr wohl gelernt, die Transferfragen wissenschaftlich zu erfassen, aber weder auf alliierter, noch auf deutscher Seite scheint bisher ein ernsthafter Versuch gemacht worden zu sein, festzustellen, wo die Grenze der Übertragbarkeit von Werten aus Deutschland ins Ausland eigentlich liegt. Gewiß ist in Deutschland während der letzten Jahre und nicht zuletzt dank der Marshallplan-Hilfe, sehr viel wiederaufgebaut worden, man unterscheidet aber immer noch nicht scharf genug zwischen Leistungsfähigkeit im Sinne der Produktion in Industrie und Landwirtschaft und Transferfähigkeit als Übertragung von Werten ins Ausland. Deutschland muß mehr landwirtschaftliche Produkte einführen als früher, mehr Mineralöl, mehr Gummi, und es muß mehr internationale Versicherungsprämien und Schiffsfrachten bezahlen als vor dem Kriege, Dieser Zustand wird sich zweifellos in gewissem Umfange in den nächsten Jahren ändern, aber wenn man die Transferleistungen aus Exporteinnahmen und den Einnahmen an Diensten, wie Schiffsfrachten, Versicherungsprämien usw., vergleicht mit den Aufwendungen an Transferleistungen, die in den nächsten Jahren zu erwarten sind, so kann die Rechnung kaum aufgehen. Laßt man die Dinge aber in der Schwebe, wie man das im Dawes- und Youngplan und nach dem Danat-Bank-Zusammenbruch getan hat, dann wird man schließlich bei denselben Ergebnissen anlangen. Neben der Arbeitslosigkeit, die es auch früher gab, gibt es in Deutschland heute noch das Flüchtlingsproblem. Die Kreditlage ist viel schwieriger als sie jemals vor 1931 gewesen ist, und die ganze finanzielle Struktur sieht aus wie ein Kartenhaus – welch ein Lärm um den Kredit von 120 Millionen bei der EPU! Es ist an der Zeit, ein solides Fundament zu legen und etwas kräftigere Wände einzuziehen. Dafür ist aber die erste Vorbedingung, daß man die deutsche Schuldenfrage ernst nimmt und regelt, daß man den internationalen Kredit wiederherstellt und nicht, wie nach dem Dawesplan, mit der einen Hand das abzieht, was mit der anderen Hand gegeben wird. In alle diese Fragen kommt am besten ein klares Licht, wenn man sich auf einer allgemeinen Schuldenkonferenz darüber ausspricht. Was zur Zeit gemacht wird, ist einfach ein Versteckspiel.