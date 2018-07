In den letzten Tagen haben die großen deutschen Kalikonzerne den ersten Einblick in ihre neue finanzielle Struktur nach der Währungsreform gegeben. Seit Monaten standen Kaliwerke an den westdeutschen Börsen recht stark im Geschäft. Überraschende Abgaben einerseits, überraschendes Interesse anderseits schufennicht selten eine prickelnde Situation, weil die Gründe, zu beiden gegenteiligen Marktäußerungen unklar blieben.

Jetzt ist der Schleier von einigen entscheidenden Geheimnissen der Kalibilanzen gefallen. Die Burbach-Kali-Werke AG., Wolfenbüttel, 1905 gegründet, legte als erste ihre Eröffnungsbilanz vor und teilte mit, daß das Aktienkapital von 27 Mill. RM 1:1 auf DM umgestellt wurde, gute Reserven zu bilden waren, die Vermögenswerte in der Ostzone im Betrage von 38 Mill. RM auf 1 DM abgeschrieben werden konnten und die Westanlagen um knapp 30 Mill. DM aufgestockt wurden. Diese erheblichen stillen Reserven haben das Unternehmen ohne Kapitalverluste durch die Zeiten gebracht. Ende April notierte Burbach an der Börse mit 70 Geld normal; das ist für ein im Augenblick noch nicht dividendentragendes Papier ausreichend.

Die anderen Kalikonzerne, die Salzdetfurth AG. und die Wintershall AG., haben dagegen Kapitalherabsetzungen durchzuführen. Die Salzdetfurth AG., Bad Salzdetfurth, 1889 gegründet, und Holding für die Betriebsgesellschaften Ver-

Die deutsche Kaliindustrie hat insgesamt schwere Verluste durch die Abtrennung Ostdeutschlands einstecken müssen. Rund 50 v. H. der Gesamtkapazität gingen verloren. Aber das Jahr 1950 hat die Werke flott vorwärts gebracht. Ihr Auf- und Ausbau machte es möglich, daß 1950 fast 90 v. H. der gesamtdeutschen Förderung von 1935 erreicht wurden. Dabei haben sich allerdings die Förderanteile der einzelnen Gesellschaften stark verschoben. Im alten Schürfgebiet förderten 1935 Bürbach rund 190 000 t Reinkali, Kali-Chemie 57 000 t, Salzdetfurth AG. 328 000 t, Wintershall 465 000 t und Gewerkschaft Wintershall rund 89 000 t. einigte Kaliwerke Salzdetfurth AG., Bergwerksgesellschaft Mariaglück mbH., Höfer (Celle), und Gewerkschaft Braunschweig-Lüneburg, Grasleben bei Helmstedt, hat eine Umstellung ihres Aktienkapitals von 70 Mill. RM 10:7 auf 49 Mill. DM vorgeschlagen, die Verteilung einer Dividende von 5 v. H. für 1948/49 und einer weiteren Dividende von 5 v. H. für 1950 angekündigt. Bei einem Börsenkurs von 71 Geld zu Ende April ist unter Berücksichtigung der Umstellung 10:7 der Parikurs erreicht und überschritten.

Die Wintershall AG., Celle, Gründungsjahr 1921, mit den in Betrieb befindlichen Kali-Bergwerksanlagen Wintershall AG., Werk Bergmannssegen/Hugo, Lehrte (Hannover), wird entsprechend Salzdetfurth ihr Aktienkapital von 150 Mill. RM ebenfalls 10:7 umstellen. Darauf läßt auch der zur Zeit bei 60 liegende Kurs schließen. Die Gewerkschaft Wintershall, 1899 gegründet, verfügt über 4000 Kuxe, die mit rund 8200 je Stück notiert werden. Über die Vermögenslage dieser Gesellschaft ist bisher nichts Neues bekanntgeworden.

Die Kali-Chemie AG., Sehnde (Hannover), ebenfalls 1899 gegründet, und mit den Kaliwerken Friedrichshall I und II und Ronnenberg I in Betrieb, hat ihr Aktienkapital von 28 Mill. RM 1:1 umgestellt und einen günstigen Status erkennen lassen, so daß das Papier an der Börse über pari gehandelt wird.

Die vorstehende Tabelle zeigt u. a. die Förderziffern dieser fünf Werke in den Jahren 1949 und 1950 in v. H. von 1935.

Bei einer Gegenüberstellung der früheren Konzernquote und des gegenwärtigen Förderanteils, berechnet auf den Ziffern von 1950, läßt sich die Verschiebung des Marktanteiles deutlich erkennen. Insgesamt aber kann gesagt werden, daß die deutsche Kaliindustrie dank ihrer inneren Reserven und der vorsichtigen Finanzpolitik der vergangenen Jahrzehnte recht fest steht, gut fundiert ist und optimistisch in die Zukunft sehen, darf. Die Nachfrage; speziell für Kalk dünger, macht keine Sorgen. Reichelt