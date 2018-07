Inhalt Seite 1 — Die Mütter kommen immer zuletzt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Für die Jugend“, sagte die Frau des Bundespräsidenten, „geschieht verhältnismäßig am meisten. Die Amerikaner tun, was sie können. Kinder finden noch am ersten Hilfe. Aber wer denkt an die armen, abgeschafften, früh gealterten Mütter? Ich versuche in meiner heutigen Stellung eine Sache ganz zu machen. Ich kümmere mich, soviel ich kann, um das Müttergenesungswerk.“

Es ist theoretisch nichts Neues. Sieht man von den falschen Akzenten ab, die die Nazizeit der Mütterhilfe aufsetzte, so bleibt doch die Tatsache, daß es schon 1923 in Österreich Müttergenesungsheime gab und daß sich später in Deutschland sogar einige konfessionelle durch das Dritte Reich retteten. Nach der Währungsreform kam die finanzielle Krise auch über sie. Bald darauf sah Frau Heuss-Knapp in Stein bei Nürnberg, der heutigen Zentrale, die Not und Notwendigkeit der ganzen Idee, und es gelang ihr Anfang 1950, die Heime der Caritas, des Evangelischen Mütterwerkes, der Arbeiterwohlfahrt und des Roten Kreuzes in der Dachorganisation des neuen Deutschen Müttergenesungswerkes zusammenzufassen. Die Unterabteilungen sind in ständiger Fühlung, arbeiten aber jede der individuellen Konstruktion entsprechend, so daß die Frauen je nachdem durch Pfarrämter, soziale Fürsorge, Krankenkassen und so weiter eingewiesen werden; ein ärztliches Zeugnis ist unerläßlich. Eingroßer Prozentsatz besteht natürlich aus Flüchtlingsmüttern; viele von ihnen haben in den zwei bis sechs Wochen Freizeit seit Jahren zum erstenmal wieder ein eigenes Bett – manche haben überhaupt seit Beginn ihrer Flucht noch nicht wieder in einem Bett geschlafen.

Aber die Not auch der Nichtvertriebenen wächst ständig. Wie viele Witwen, die allein als Versorger ihrer Kinder zurückgeblieben sind (es gibt in Westdeutschland 650 000 Kriegerwitwen und 350 000 Frauen von Vermißten), wieviel Frauen von Arbeitslosen, wieviel Verlassene, deren Ehe durch jahrelanges Getrenntsein zerbrach! (Wer ist sich zum Beispiel darüber klar, daß 63 v. H. aller Arbeitenden nur in einem von der Familie entfernten Ort Arbeit fanden?) An allen diesen Frauen muß eine seelische Heilung versucht werden, die oft noch größere Schwierigkeiten macht als die Kräftigung der von immer neuem Hunger, immer wiederholten Strapazen erschöpften Körper. Von den 20 000 Frauen, die 1949 in die Erholungsheime kamen, waren 20 v.H. herzkrank, je zehn v. H. litten an rheumatischen, nervösen und allgemeinen Mangelkrankheiten; bei 40 v. H. wurde ein totaler Verfall der Körperkräfte festgestellt. Gallenleiden, Magengeschwüre sind an der Tagesordnung. Diese Art Frauen haben größtenteils schon seit ihrer Kindheit keinen Tag Erholung gehabt. Sie lebten und leben so lange aus der Substanz, bis sie aufgebraucht sind. Aber aus diesem Negativen ergibt sich eine positive Möglichkeit: weil sie niemals ausruhen konnten, deswegen wirkt die Freizeit wahre Wunder.

Aus der praktischen Arbeit des Müttergenesungswerkes seien folgende Fälle notiert:

Frau L.: Fünf Kinder. Zweimal ausgebombt. Baute ihr zerstörtes kleines Siedlungshaus mit den Kindern wieder auf. Verdiente Lebensunterhalt der ganzen Familie trotz schwerer Hüftgelenkentzündung mit Waschen und Putzen. Nach achtjähriger Abwesenheit kam Mann aus russischer Kriegsgefangenschaft, krank, völlig verändert. Große Schwierigkeiten in der Familie. Ehe gefährdet. Frau denkt an Scheidung.

Frau G.: Sechs Kinder. Mann büßt Gefängnisstrafe wegen Heiratsschwindels. Große innere und äußere Not der Familie. Frau tapfer, trotz Gefahr einer Tuberkulose.

Frau P.: Mann war aktiver Offizier, als Maurer umgeschult, arbeitet jetzt im Bergbau an der Ruhr. Entfremdung der Eheleute durch lange Trennung. Frau fürchtet Rückkehr des Mannes. Ehe scheint zerbrochen.