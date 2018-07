Von unserem österreichischen Korrespondenten

Bei der Wahl des österreichischen Bundespräsidenten am vergangenen Sonntag ist noch keine Entscheidung zustande gekommen. Der Kandidat der katholischen österreichischen Volkspartei, Dr. Heinrich Gleißner, erhielt 40,2, der sozialdemokratische Kandidat, der Wiener Bürgermeister General a. D. Körner, 39,2 und der Kandidat der Rechtsgruppen, Professor Breitner, 15,4 v. H. der Stimmen. Im zweiten Wahlgang dürfte Gleißner, der auch bei den Gruppen Sympathien genießt, welche für Breitner gestimmt haben, gewählt werden.

H. M. W. Wien, Mai 1951

Als im Jahre 1946 das erste Kabinett Big! gebildet wurde, sagten die Auguren, es handele sich offenbar um eine Regierung der „zweiten Garnitur“..., und in der Tat nahmen manche Politiker an, es sei besser, sich zunächst im Hintergrund zu halten. Inzwischen hat Figl am Ballhausplatz alle Kanzlerrekorde seit 1918 geschlagen, die „zweite Garnitur“, die ohne Finessen, aber tapfer und mit einer gewissen bäuerlichen Verschlagenheit ans Werk ging, schien für die heutigen Aufgaben und Umstände gerade das richtige. Die kühlen Positionstechniker kamen nicht zum Zug und wirkten nun ein wenig wie Florettfechter in einer Welt, in der mit schweren Säbeln dreingeschlagen wird. Nur zwei Männer der „ersten Garnitur“ übernahmen sofort Verantwortungen. Der inzwischen verstorbene Reither, der Führer der niederösterreichischen Bauernschaft – dieser mächtigen Wehrburg im Kampf gegen die Sowjetisierung Ostösterreichs – wurde Landeshauptmann von Niederösterreich; Gleißner übernahm Oberösterreich. Diese beiden Männer scheinen eine in der konservativen Führungsschicht immer wieder vorkommende Polarität zu verkörpern. Rüther steht für das bäuerlich Schwere, Urwüchsige, Unbewegliche und doch äußerlich Wendige, für eine wirkungsvolle, wenn auch kunstlose Verwaltung; Gleißner hingegen vertritt das geistige Österreich mit seiner reichen spanisch-niederländischen Tradition und dem stets wahrnehmbaren italienisch-deutschen Hintergrund.

Als Heinrich Gleißner in Linz zur Welt kam, war der Sohn des Zolloberoffizials im nahen Braunau, Adolf Hitler, gerade vier Jahre alt. Heinrich Gleißner aber, obgleich sein Vater nur Arbeiter in einer Lokomotivfabrik war, erhielt die wesentlich bessere Erziehung. Sparwille und Strebsamkeit ermöglichten ihm die Absolvierung des Gymnasiums und das Studium der Rechte. Bei Ausbruch des Weltkrieges rückte er zu den „Kaiserschützen“ ein, bei denen auch Dollfuß gedient hat. Gleißner wurde mit der „Großen Goldenen“ dekoriert, die nur eine Handvoll Offiziere erhalten haben.

Aus italienischer Kriegsgefangenschaft heimgekehrt, kam er über einen Posten an der Landeshauptmannschaft zur Landwirtschaftskammer Linz, eine Etappe der politischen Laufbahn, die auch Reither, Dollfuß und Figl passiert haben. Ein Staatssekretärposten im Landwirtschaftsministerium folgte. Im März des Schicksalsjahres 1934 – der rote Aufstand war gerade zusammenkrochen, und der braune sollte bald darauf mit Waffengewalt niedergeworfen werden – Gleich er Landeshauptmann von Oberösterreich. Gleich nach der Machtübernahme des Jahres 1938 erfolgte seine Verhaftung. Zunächst Konzentrationslager und schließlich die – wie üblich mit einem „Ostmarkverbot“ gekoppelte – Berliner sung und Dienstverpflichtung in einen Berliner Betrieb. Nach einem gefahrenreichen Heimweg durch das zerfallene Reich traf er 1945 wieder in Linz und führte kurz das Landeshauptmann. Referat und wurde wieder Landeshauptmann. die von ihm wiederaufgebaute Verwaltung ist die billigste aller Bundesländer.

Für Gleißner ist – was übrigens von der Wahlpropaganda sorgfältig totgeschwiegen wird – die „Moralische Wiederaufrüstung“ zu einer Art geistig-religiösem Erlebnis geworden. Wie die meisten Katholiken, steht er Caux nicht ohne gewisse Vorbehalte gegenüber, aber die emotionelle Kraft der Bewegung hält ihn doch irgendwie in ihrem Bann. Und wer es versteht, seine Wahlreden zu analysieren, der wird als Grundton immer wieder den frühen Idealismus der Oxfordbewegung und den Jargon Buchmans entdecken. In seiner Alltagsarbeit hat Gleißner gezeigt, daß es ihm mit den Maximen der Caux-Bewegung ernst ist. Er war einer der wenigen hochgestellten Administratoren Österreichs, der weder die Volksdeutschen noch die DP.s ausschließlich als Belastung des Budgets betrachtete, er sah in ihnen vielmehr Menschen, die in Not geraten sind, Menschen, denen geholfen werden muß.